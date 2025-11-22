País elecciones presidenciales

Mario Marcel respalda candidatura de Jeannette Jara a tres semanas de la segunda vuelta

22.11.2025 / 15:06

El apoyo se da en medio de una serie de movimientos para fortalecer el equipo de la aspirante a La Moneda en la recta final de la campaña rumbo a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó este sábado su respaldo a la candidatura presidencial oficialista de Jeannette Jara.

Esto en medio de una serie de movimientos que ha hecho el comando de Jara para fortalecer su equipo en la recta final de la campaña rumbo a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Cabe recordar que durante esta jornada el comando de Jara se reunió con un grupo de especialistas del área económica en el Hotel Fundador para delinear la estrategia que seguirán, consignó Radio Biobío.

El extitular de Hacienda, quien se había mantenido alejado de la contingencia pública tras dejar su cargo en el Gobierno, ya había expresado su respaldo a la exministra de Trabajo en primera vuelta. Y según la propia candidata, entregará un “soporte técnico”.

