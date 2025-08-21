Las palabras de Marcel tras su salida del Gobierno: "No es solo por una necesidad personal y familiar..."

El ahora exministro de Hacienda dedicó unos minutos para referirse a su salida del gabinete al cual perteneció desde el inicio de la administración del Presidente Boric.

“Dejar este cargo ahora no es solo una necesidad personal y familiar, sino también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad a mi sucesor Nicolás Grau, reafirmando que nunca me sentí propietario de ese poder o responsabilidad”, dijo Mario Marcel, ahora exministro de Hacienda, al dejar la cartera que lideró desde el inicio de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Estas declaraciones fueron parte del último mensaje que realizó Marcel antes de despedirse del gabinete, luego de una noticia que sorprendió temprano este jueves pero que se venía conversando en la interna del Ejecutivo, según reveló el propio mandatario.

Recordando los más de tres años al mando de Hacienda y la década que en total ha cumplido en “la primera línea” de la economía en su ámbito público, Marcel afirmó que “son muchas las cosas que se juntan, muchas las emociones”.

“Por mucho tiempo que uno haya ocupado altos cargos, no debe olvidar que la autoridad no le pertenece, es prestada por la ciudadanía para que uno la ocupe en el beneficio del bien general, no del propio o del grupo de partidos al que uno pertenece”, agregó.

Marcel aprovechó la instancia para hacer una revisión de lo que fue su trabajo estos tres años y cinco meses en que estuvo al mando de Hacienda, mencionando tanto las complejidades locales como las globales que han incidido en la materia que le tocó abordar, que es la económica, asegurando que le tocó implementar “medidas inéditas” para hacer frente a las dificultades en este ámbito.