Siguen las repercusiones tras la difusión del video que capta al diputado Hugo Gutiérrez (PC) sosteniendo un altercado con una patrulla fiscalizadora de la Armada en Iquique, en la región de Tarapacá.

En el registro audiovisual, de aproximadamente tres minutos, se aprecia que el parlamentario se rehúsa a que los uniformados registren sus datos personales tras el control a su automóvil, señalando que es una autoridad de la República.

Lee también: “Yo soy la autoridad pública acá”: Hugo Gutiérrez se negó a que registraran sus datos en fiscalización vehicular

“Usted no puede controlarme. Yo lo controlo a usted. Yo soy más autoridad que usted. Entonces, si usted me va a controlar a mí, yo lo controlo a usted. Nos controlamos todos y sería un problema”, cuestionó.

Y advirtió: “Yo soy la autoridad pública acá. En consecuencia, tengo un fuero parlamentario y estoy cansado de decirlo en todos lados. Como ya me han echado de todos lados, por culpa de tantas cosas, entonces ya estoy un poquito cabreado. Pero de que yo puedo controlarlo a usted, sí. Eso está claro”.

Lee también: Caso Ámbar: Defensa de Hugo Bustamante pide ficha psiquiátrica para evaluar la inimputabilidad

Las declaraciones del diputado Gutiérrez provocaron una respuesta inmediata del ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes, quien concedió una entrevista desde el Palacio de La Moneda para respaldar el accionar de la patrulla fiscalizadora que participó del control en Iquique.

“El personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tiene todas las atribuciones para requerir las identificaciones de las personas y los permisos que habilitan la circulación por las calles. Los parlamentarios tienen la posibilidad de, exhibiendo su credencial, circular en la medida que estén en el ejercicio del cargo, ya sea legislativo o territorial”, comenzó precisando el secretario de Estado.

Y agregó que, “por tanto, del punto de vista del diputado (Gutiérrez), estaba autorizado. Que se le fiscalice es lo más normal del mundo y debe identificarse adecuadamente como parlamentario, que es exhibir la credencial. Eso es lo que todo ciudadano debe hacer”.

Desbordes explicó que, si bien los parlamentarios cuentan con un fuero en caso de estar ejerciendo su labor, éste no se extiende a los familiares que podrían estar acompañándolo.

“La familia, sobre todo menores de edad, tiene que tener salvoconducto. (…) Eventualmente, podría haber alguien autorizado con permiso colectivo, pero toda persona que acompañe a un parlamentario en el ejercicio de sus funciones, debe portar su permiso y ceñirse a la norma. Debe estar disponible para ser fiscalizado en cualquier momento”, afirmó.

Lee también: Hugo Gutiérrez se defiende tras altercado con efectivos de la Armada: “La forma estuvo a la altura de cómo ellos actuaron”

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el diputado Gutiérrez acusó que “estaba sólo con mi familia y ellos eran seis funcionarios armados que se arrojaron sobre mi vehículo, al interior de un estacionamiento. (…) Actuaron de forma prepotente, arrogante, agresiva y acosadora“.

Tales declaraciones fueron tajantemente rechazadas por el ministro Desbordes, quien aseguró que “la información que tengo, que es el video que está a la vista, es de un trato bastante deferente. Respaldo absolutamente el actuar de los funcionarios de la Armada. No sólo lo respaldo, porque fueron tan deferentes que, pudiendo haber fiscalizado a la familia que estaba en el vehículo, no lo hicieron”.

El secretario de Estado incluso advirtió que, “de haberlos fiscalizado (a la familia), nos habríamos encontrado con una situación compleja, porque si no tenían permiso, salvoconducto o permiso colectivo, debieron haber detenido a la familia del parlamentario“.

“Le respondo al diputado Gutiérrez, como autoridad de Gobierno, que no sólo no se le trató mal; se le trató demasiado bien, porque perfectamente se pudo fiscalizar a la familia y si no tenían los permisos respectivos, el procedimiento habría sido otro”, enfatizó.

Otra de las acusaciones que realizó el parlamentario comunista en su entrevista con CNN Chile y CHV Noticias es que el video que se ha difundido ampliamente en redes sociales no captaría todo el altercado que se desencadenó en medio de la fiscalización, denunciando la omisión de un fragmento en que su familia habría sido amenazada.

“Lo que no muestra la cámara es que tres funcionarios se van por el costado, donde está mi familia, y empiezan a golpear los vidrios para pedir que se identifiquen. Uno de mis acompañantes les pide que por favor se calmen. (…) Fue un ataque a mansalva. Estaban amenazando de manera prepotente, (…) ¡a niños!“, cuestionó.

El ministro de Defensa fue consultado por el registro en bruto del video, restándole importancia a la duración y enfocándose en el procedimiento de fiscalización como tal.

“Videos más, videos menos. Uno, hay una menor de edad observada por personal de la Armada. Dos, un vehículo en un lugar que está en cuarentena. Tres, personal de la Armada fiscaliza. Cuatro, ¿el diputado está autorizado? Sí. Basta y sobra con la credencial. Cinco, ¿la familia está autorizada? No, salvo que tenga salvoconducto. ¿Se le pidió el salvoconducto? No. Si no hubieran tenido salvoconducto, el procedimiento habría sido otro”, detalló.

Finalmente, Desbordes descartó que, por ser un parlamentario de la República, Gutiérrez sea más autoridad que los propios uniformados que lo fiscalizaron en en lugar.

“No es efectivo. No hay más autoridad que otro. Todos somos autoridades y ninguno es más que otro. Eso no me parece. No estoy de acuerdo con el diputado. Es más, la autoridad en terreno en ese momento es el funcionario de las Fuerzas Armadas que está haciendo el control acorde a lo que son las medidas del estado de catástrofe“, culminó.