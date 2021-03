De cara a una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el candidato presidencial de Renovación Nacional (RN) y el Partido Regionalista Independiente (PRI), Mario Desbordes, aseguró que en caso de salir electo mandatario del país optará por un gabinete paritario.

Desbordes presentó su agenda “Mujeres 50+1” en donde busca impulsar distintas medidas para fortalecer la equidad de género y disminuir los casos de violencia hacia las mujeres.

“Con este tipo de medidas queremos apuntar a una sociedad en donde hombres y mujeres tengamos las mismas responsabilidades, los mismos derechos, podamos ejercer en conjunto la responsabilidad parental y maternal”, dijo el candidato.

Asimismo, instó que su candidatura va de la mano con la defensa “del feminismo en positivo, en donde hombre y mujer no están en guerra, no están en conflicto, no es una cosa de mujeres contra hombres o de poner el pie unos a otros. Es una cuestión de trabajar en conjunto”.

En cuanto a un nuevo 8M, tomando en consideración que durante los últimos años la conmemoración se ha tomado la palestra nacional, Desbordes llamó a “que mañana sea una fiesta, pero con los cuidados que corresponde a los protocolos COVID-19. No nos olvidemos que estamos subiendo de manera impresionante la cantidad de contagios, que estamos con camas UCI al límite”.

“No podemos hacer las celebraciones que quisiéramos en este minuto y en este día tan importante pero ojalá que sean en positivo”, aseguró el militante de RN.

Mira aquí los ejes de la agenda “Mujeres 50+1”