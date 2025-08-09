“No sé si es mentirosa patológica…”: Desbordes arremete contra Hassler y asegura que Caso Sierra Bella “está muy lejos” de cerrar

El jefe comunal sostuvo que la exalcaldesa no puede “desentenderse” del perjuicio causado por la compra fallida. Y según él, la acusación de filtraciones ilegales busca “desviar la atención” de lo que él considera el verdadero tema: un posible caso de tráfico de influencias.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que el Caso Sierra Bella aún tiene varias aristas abiertas y que la exalcaldesa Irací Hassler sigue siendo responsable de un daño millonario al municipio.

En entrevista con BioBioChile, el edil aclaró que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones no deja fuera al municipio del proceso. “La Corte solo señaló que en un punto… el municipio no es contendor, porque esto no es contencioso”, explicó, añadiendo que apelarán esa decisión.

Según dijo, las acciones civiles y otras causas penales seguirán su curso.

Para Desbordes, el perjuicio económico es evidente: “La alcaldesa Hassler es responsable de la pérdida de centenares de millones de pesos en este municipio a raíz de la maniobra que hicieron para intentar abultar el precio de la clínica y comprarla”.

También apuntó a la existencia de tasadores y funcionarios sospechosos de haber participado en el proceso, asegurando que “no se puede desentender” de lo ocurrido.

El jefe comunal fue más allá en sus críticas a la exalcaldesa, respondiendo a sus declaraciones sobre una supuesta investigación en su contra: “A esta altura, no sé si es mentirosa patológica o esto tiene que ver con su campaña, y la verdad que ni siquiera vale la pena discutir”.

Según Desbordes, la acusación de filtraciones ilegales busca “desviar la atención” de lo que él considera el verdadero tema: un posible caso de tráfico de influencias.

“Ella inventó todo un cuento para tratar de evadir su participación… y yo ya declaré. Eso va a quedar descartado rápidamente, y ella va a tener que responder sobre el tráfico de influencias, que es lo que importa”, afirmó.