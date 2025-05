Desbordes expresa “extrañeza” por cierre de investigación en caso Sierra Bella y habla de “acoso” del FA contra fiscal Cooper

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, manifestó su sorpresa ante la decisión del Ministerio Público de no continuar con la investigación por el caso Sierra Bella.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reaccionó con dureza a la decisión del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de no perseverar en la investigación del caso Sierra Bella, causa que indagaba presuntas irregularidades en la compra de una clínica por parte del municipio capitalino bajo la administración de Irací Hassler (PC).

Según detalló el Ministerio Público, la decisión se adoptó luego de concluir que no existían antecedentes suficientes para avanzar en una eventual persecución penal.

No obstante, para Desbordes, la resolución resulta difícil de comprender, especialmente considerando la postura que el propio fiscal Cooper había manifestado anteriormente respecto a la causa.

¿Qué dijo Desbordes?

“Sí puedo manifestar mi extrañeza, mi sorpresa. El fiscal Cooper hace muy poquito alegó en contra de archivar esta causa, de cerrar esta causa. Alegó con argumentos contundentes respecto de quienes hicieron las tasaciones, que se coordinaron, se pusieron de acuerdo, infringieron la ley”, señaló el jefe comunal en declaraciones a la prensa.

Desbordes fue más allá y denunció presiones políticas que, a su juicio, han afectado la labor del fiscal: “Es un fiscal que está siendo abiertamente acosado. Está acusado por parlamentarios del Frente Amplio que de manera irresponsable lo están acusando en la Corte Suprema justo cuando está investigando a personas de izquierda”.

Asimismo, el alcalde cuestionó un reciente fallo judicial que, según él, evidencia una posible intervención de tintes ideológicos.

“La Corte de Apelaciones de Antofagasta acaba de emitir un fallo que tiene párrafos abiertamente políticos. Abiertamente políticos”.

En ese contexto, y ante la falta de información detallada sobre los fundamentos jurídicos que llevaron al cierre de la causa, Desbordes insistió en su desconcierto.

“Solo puedo decirles que me sorprende la resolución, que me extraña lo que está sucediendo en esta causa y que la verdad, mientras no conozca los argumentos del fiscal, no encuentro argumentos jurídicos para no perseverar”.