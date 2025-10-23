Mario Desbordes arremete contra ministro Nicolás Cataldo por Simce: “Nunca se hace cargo de nada”

El alcalde se Santiago dijo no "esperar nada" del ministro, ya que "guarda silencio permanentemente de todas las cosas importantes".

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, apuntó contra el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, por lo ocurrido con el Simce y la violencia en recintos educacionales, afirmando que “nunca se hace cargo de nada”.

En conversación con Radio Agricultura, el jefe comunal partió refiriéndose a lo ocurrido este miércoles, donde varios establecimientos denunciaron que los examinadores del Simce no llegaron a tomar la evaluación.

“Me llama la atención el silencio absoluto del ministro que nunca se hace cargo de nada. Lo mismo que con la violencia escolar, ayer tuve episodios de violencia escolar en Santiago brutales y él brilla por su ausencia“, dijo.

Sobre el problema del Simce, afirmó que “son decenas los lugares donde no llegó la gente a hacer su trabajo, no hubo una visita previa, etcétera. Es un problema grave que fue bien masivo y habla de un nivel de desprolijidad, por decirlo muy suavemente, de parte de la empresa y del ministerio”.

“Es un hecho grave, alguien tiene que responder acá (…). Capaz que digan ‘vamos a sancionar a la empresa’, pero ¿quién es el responsable al final del día? Bueno, en términos políticos el ministro, pero no espero nada de él, guarda silencio permanentemente de todas las cosas importantes”, agregó.

Finalmente, apuntó al Gobierno, asegurando que “no hace efectiva la responsabilidad política y, en el caso del Ministerio de Educación, es un hecho grave, no sé si para sacar un ministro, no creo, (pero) lo de la violencia escolar y su silencio total sí me parece que es más grave, sí para que el ministro salga y dé una explicación, dé la cara”.