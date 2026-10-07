Marihuana y ketamina aparecen entre pertenencias en comisaría de Concepción

Marihuana y ketamina fueron halladas al interior de un casillero del personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción, en la región del Bío Bío.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el hallazgo ocurrió durante una fiscalización interna de la institución, en el marco de controles destinados a detectar eventuales irregularidades.

De acuerdo con Carabineros, se encontró un pequeño envoltorio entre artículos personales que fue sometido a peritajes y arrojó positivo para sustancias ilícitas.

El procedimiento quedó en manos del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), mientras que la institución dio cuenta de los antecedentes a la Fiscalía Militar e inició una investigación administrativa.

El seremi de Seguridad del Bío Bío, Richard Soto, señaló que este tipo de controles internos permiten detectar hechos que deben ser esclarecidos y sostuvo que se espera determinar “con absoluta claridad” cómo llegaron las sustancias hasta el recinto policial.

Hasta ahora, no se ha determinado a quién pertenecían las drogas ni se han informado funcionarios identificados como responsables.