María Teresa Cárdenas asume la presidencia de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas

Entre las prioridades del nuevo equipo se incluyen los premios Lenka Franulic y Raquel Correa, programas de formación y el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres periodistas a nivel nacional.

La Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (ANMPE) renovó su directorio para el periodo 2025-2027, eligiendo como presidenta a María Teresa Cárdenas, editora de Cultura de El Mercurio y miembro de la Academia Chilena de la Lengua.

Cárdenas afirmó: “Asumo la tarea de liderar esta asociación con mucho entusiasmo, compromiso y agradecimiento por la confianza que mis colegas periodistas depositaron en mí y que se expresó legítimamente en los votos”.

El directorio incluye a nueve profesionales, entre ellas Macarena Cifuentes, Sandra Zeballos, Catalina Palma, Alejandra Sepúlveda, Carola Zúñiga, Maritza Blanco, Pamela Morales, Constanza Téllez y Lorena Talma.

La presidenta saliente, Patricia Alrringo, destacó el rol de la ANMPE en la promoción del periodismo femenino y la superación de brechas de liderazgo: “Es importante consolidar su voz y representatividad para enfrentar los desafíos que enfrentan las mujeres periodistas”.

Entre las prioridades del nuevo equipo se incluyen los premios Lenka Franulic y Raquel Correa, programas de formación y el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres periodistas a nivel nacional.