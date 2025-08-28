“Jara va a sufrir la caída”: Gatica augura que la candidata quedará fuera de la segunda vuelta por el desgaste oficialista

La senadora de Renovación Nacional afirmó que el mal desempeño del Gobierno afectará directamente a la abanderada oficialista, mientras defendió la PGU como un legado de Sebastián Piñera y marcó diferencias con José Antonio Kast.

En entrevista con CNN Chile Radio, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, realizó un duro pronóstico sobre la candidatura de Jeannette Jara. A juicio de la parlamentaria, el mal desempeño del Ejecutivo marcará de manera decisiva la campaña de la abanderada oficialista.

“Yo creo que el Gobierno lo está haciendo tan, tan, tan mal que hoy día Jeannette Jara va a repercutir, va a sufrir la caída producto del traspaso de lo mal que lo ha hecho este Gobierno”, aseguró Gatica, proyectando que la ex ministra de Trabajo no pasará al balotaje presidencial.

En contraste, la senadora reafirmó su respaldo a Evelyn Matthei, a quien definió como “la mejor carta de la derecha” para enfrentar la elección. “El candidato de derecha que pase a segunda vuelta hay que apoyarlo, pero tengo la convicción de que Evelyn Matei va a poder competir en ese balotaje contra la izquierda”, sostuvo.

La legisladora también se refirió al debate previsional y defendió la Pensión Garantizada Universal (PGU) como un logro de la administración de Sebastián Piñera, marcando diferencias con las propuestas de José Antonio Kast.

“Tuve una postura firme y rechacé la reforma de pensiones que se votó en el verano, pero tengo la convicción de que hay cosas que se deben mantener, como la PGU. Fue un gran proyecto liderado por el presidente Piñera y los adultos mayores lo agradecen muchísimo”, indicó.

Consultada sobre la polémica abierta en el comando de Matthei por los dichos de Juan Sutil en torno a la dictadura, Gatica buscó desmarcarse. “Nací en 1984, para mí lo importante es mirar al futuro, no quedarnos pegados con el pasado. Hoy las urgencias son la inseguridad, la migración descontrolada y el empleo. Esos son los problemas reales de la gente”, afirmó.

En ese sentido, la senadora llamó a enfocar la campaña en “frenar la inseguridad, frenar la migración ilegal y dar oportunidades laborales”, reiterando que el compromiso de Matthei es generar un millón de empleos durante un eventual gobierno.