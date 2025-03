Marco Enriquez-Ominami arremete contra el Gobierno: “Abandonaron las grandes banderas por las cuales llegaron al poder”

El excandidato presidencial del PRO señaló que el Ejecutivo dejó de lado consignas como el fin de las AFP y de las isapres, o la reforma tributaria y el fin de las listas de espera.

El excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, abordó la situación del Gobierno y de la oposición a solo meses de la elección de noviembre.

En conversación con Radio Biobío, ME-O fue consultado por una eventual quinta postulación como candidato a La Moneda.

ME-O arremete contra el Gobierno

Al respecto, aseguró que “yo he planteado que si existen primarias del cambio y no de la continuidad, de la centro izquierda y que sean amplias (…) me encantaría inscribirme“.

Respecto a la amplitud de dichas primarias, detalló que “de la Democracia Cristiana al Partido Comunista, pasando por los independientes, los movimientos sociales. Lo más amplia posible y sin sectarismo”.

“De hecho, ninguna encuesta muestra hoy día que el país reelegiría a un líder del gobierno, ninguna. Quiere decir que hay que ampliar la base, que todos los que votaron por el gobierno no alcanzan porque aparentemente todas las encuestas muestran que estaría ganando el cambio”, añadió.

También se le preguntó sobre los motivos por los que candidatos de derecha lideran en los sondeos, ante lo cual señaló que se debe “a un rechazo al gobierno, por la misma razón que (Joaquín) Lavín y (Daniel) Jadue eran los que encabezaban las encuestas en esta misma fecha hace 4 años, porque había un rechazo a Piñera“.

Además fue consultado sobre su opinión del Gobierno, ante lo cual aseguró que “creo que es un gobierno infinitamente mejor intencionado que el de Sebastián Piñera“.

“Sin embargo, abandonó la bandera del cambio. Un gobierno que abandonó las grandes banderas por las cuales llegó al poder, que era el fin de las AFP, el fin de las isapres, nueva Constitución, reforma tributaria, mejorar la educación pública y reducir las listas de espera (…) y, por tanto, la pregunta que uno le haría a un gobierno es: si su nombre del pacto parlamentario se llama Apruebo Dignidiad y ganó el rechazo tres veces, ¿qué pensaría? ¿cómo le fue? Mal”, añadió.

En cuanto a las reformas pendientes, puntualizó que “le queda un 25% del tiempo al gobierno y creo que hay un espacio enorme para que se intente alguna reforma. La calidad de la educación pública es un gran tema, disminuir las listas de espera. Creo que todavía hay un espacio para hacer cosas”.