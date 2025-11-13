País Elecciones 2025

Marcelo “Chino” Ríos revela su candidato para las elecciones 2025: “No podemos caer más bajo”

Por CNN Chile

13.11.2025 / 10:52

El extenista dijo que "en Irán si tú robas te cortan las manos, si tú botas basura en la calle en Singapur te vas preso. Quizás en un poco extremo, pero es la única manera de mantener un país limpio y un país seguro".

El extenista Marcelo “Chino” Ríos reveló por quién votará para las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre.

El exnúmero 1 del mundo expresó su sentir político en un video que publicó en redes sociales, haciendo un llamado a votar por el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

En el registro, el “chino” dijo que “el Gobierno ha sido una mierda. Se han robado plata, ha habido cuentas de electricidad erradas y han perjudicado a los chilenos en muchas maneras” y que “no podemos continuar con esto, es decir, no podemos caer más bajo. Tener un presidente que no se sube el cierre del marrueco delante de otras personalidades o que el tipo anda con zapatos sucios, mal agestados, es una vergüenza como país, una vergüenza y a mí me avergüenza tener un presidente así”.

En ese sentido, expresó que seguir con la misma política sería “terminar de caer en este hoyo sin fin que hemos caído y seguimos cayendo”. Por eso, tomó la decisión de “buscar al presidente hoy en día más ‘perro’ que vaya con convicción, que saque adelante este país, a pesar de que yo sé que en cuatro años no se va a poder hacer nada. Se puede avanzar y por qué no empezar desde ahora”.

Incluso, recordó ejemplos de otros países en los que algunas normas son mucho más severas: “Si mal no recuerdo, en Irán si tú robas te cortan las manos, si tú botas basura en la calle en Singapur te vas preso. Quizás en un poco extremo, pero es la única manera de mantener un país limpio y un país seguro”.

“Hoy en día no se puede andar en la calle, así que te roban, portonazos, la gente está asustada. Así que yo los invito a votar por el presidente que me ha mostrado que tiene los cojones y quiere sacar al país adelante y de una manera que a mí me gusta, así que los invito a votar por Kaiser este domingo y saquemos Chile adelante”, concluyó.

