A eso del mediodía del pasado viernes 28 de febrero, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer la renuncia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

En la instancia, aseguró que “Chile enfrenta desafíos fundamentales y tengo la decisión de asumir nuevos desafíos frente a estas definiciones y participar activamente en los debates que vienen”.

Fue debido a estas declaraciones que de inmediato se comenzó a especular sobre el rol o cargo que tendrá la ex secretaria de Estado en la campaña del Rechazo, para el próximo plebiscito del 26 de abril.

En entrevista con Meganoticias, Cubillos afirmó que “no voy a ocupar ningún cargo en la campaña por el Rechazo. Voy a votar Rechazo, quiero manifestar mi opinión porque creo que el Rechazo es una mejor opción para Chile, pero no me voy a integrar formalmente a ninguna campaña ni comando”.

“Tengo otros planes. (…) En los próximos días iré delineando mi espacio, pero no ocupando ningún cargo o rol en la campaña”, agregó.

Consultada por las razones que la llevaron a dejar su cargo en La Moneda, explicó que era “algo que venía conversando con el Presidente hace un tiempo, se cumplió un ciclo en el Ministerio de Educación. (…) Se lo dije al Presidente, frente a los desafíos que enfrenta Chile, yo no soy neutral y quiero tener una voz en los debates que vienen”.

“El Presidente tiene todo el derecho de pedirle a sus ministros prescindencia, pero uno tiene derecho a tener una voz con libertad en esos debates, uno tiene derecho a tomar los caminos que quiera”, finalizó.