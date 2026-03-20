País hacienda

Marcel y críticas por situación económica: “Nosotros no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al Gobierno anterior, nos dedicamos a trabajar”

Por Héctor Basoalto

20.03.2026 / 10:39

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El exministro de Hacienda recordó que inició el Gobierno del exPresidente Boric con la PGU desfinanciada, con la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, y con la deuda con los prestadores privados de salud por el COVID-19.

El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, se refirió a las críticas contra el Gobierno del exPresidente Boric por la situación fiscal del país.

Esto, luego de expresiones de las autoridades del Gobierno de José Antonio Kast, quienes apuntan a escasos recursos en las arcas fiscales que habrían quedado para la nueva administración.

En diálogo con Radio Duna, Marcel aseguró que “nosotros como Gobierno, a pesar que veníamos de una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al Gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar“.

Del mismo modo, aseguró que “veníamos de un déficit muy grande, veníamos con la PGU desfinanciada, venía la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía la deuda con los prestadores privados por el COVID-19. Pero nos dedicamos a gobernar“.

No teníamos prevista una reforma que bajara impuestos. Ni tampoco teníamos planes de aumentar drásticamente el gasto público. Así es como se pudo acomodar”, sentenció el economista.

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