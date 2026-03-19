Caso Hermosilla: Tribunal decreta prisión preventiva para exfiscal Manuel Guerra

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este jueves la situación cautelar del exfiscal, imputado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. El tribunal adoptó la decisión tras varias jornadas de audiencia en que Fiscalía, querellantes y defensa debatieron las medidas que debía enfrentar mientras avanza la investigación.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este jueves prisión preventiva contra el exfiscal Manuel Guerra, formalizado en el marco del caso Hermosilla por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto.

La decisión fue adoptada tras varias jornadas de audiencia, en las que la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, los querellantes y la defensa expusieron sus argumentos sobre las medidas que debía enfrentar el ex persecutor mientras se desarrolla la investigación.

En su resolución, el tribunal estimó que su libertad constituye un riesgo para la sociedad, por lo que Guerra deberá cumplir la cautelar en los 45 días que fueron dispuestos por el juzgado, en una causa que indaga su presunta relación con el abogado Luis Hermosilla y eventuales irregularidades en el manejo de información reservada.

La reacción de las partes

#CNNChileRadio | Carlos Mora, exdefensor Nacional y abogado de Manuel Guerra: “No estamos de acuerdo. Nuestro representado no colaboró solamente ahora, en el mes de febrero de 2025, a petición de la defensa, nuestro representado declaró”. En vivo📡 https://t.co/LiT81CdCVd pic.twitter.com/xWks7KQPGl — CNN Chile (@CNNChile) March 19, 2026