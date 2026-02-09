Muñeca Bielorrusa: Tribunal mantiene prisión preventiva de Ángela Vivanco tras revisión de cautelares

La exministra de la Corte Suprema seguirá privada de libertad mientras avanza la investigación por cohecho y lavado de activos en la trama “Muñeca Bielorrusa”. La defensa insistió en revertir la medida y Fiscalía pidió mantenerla.

El tribunal mantuvo este lunes 9 de febrero la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, tras la audiencia de revisión de medidas cautelares desarrollada desde cerca del mediodía.

A eso de las 16:30 horas se resolvió que la imputada seguirá privada de libertad en el marco de la investigación por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos vinculados a la denominada trama “Muñeca Bielorrusa”.

Durante la jornada, primero expuso la defensa de Vivanco, encabezada por el abogado Jorge Valladares, quien pidió modificar la cautelar y cuestionó la solidez de la imputación, insistiendo en que no se acreditan elementos esenciales para configurar cohecho, como un acuerdo corruptor.

Luego intervino la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien solicitó mantener la prisión preventiva, señalando que la medida se justifica por la gravedad de los hechos investigados y por riesgos procesales asociados al desarrollo de diligencias pendientes.

Contexto: por qué se investiga a Vivanco

La investigación se relaciona con el conflicto judicial entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco. La Fiscalía sostiene que existieron intervenciones irregulares en decisiones judiciales y una eventual recepción de pagos o beneficios, además de una trazabilidad financiera bajo análisis, elementos que sustentan las imputaciones por cohecho y lavado.

Nota: Es un proceso judicial en curso. Rige la presunción de inocencia.