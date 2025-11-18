Manouchehri y Cicardini impulsarán AC contra Simpertigue por Caso Muñeca Bielorrusa: “Cada día aparecen antecedentes más groseros”

Los parlamentarios además ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investiguen posibles delitos asociados a fallos millonarios y eventuales redes de influencia.

El escenario político y judicial volvió a tensionarse este martes luego de que los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini anunciaron que impulsarán una Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

La decisión surge tras las nuevas revelaciones periodísticas que lo vinculan a presuntos conflictos de interés en el Caso Muñeca Bielorrusa.

Además de la acción política, los parlamentarios ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra todos quienes pudieran estar involucrados en los hechos expuestos por diversos medios de investigación, entre ellos CIPER, El Mostrador y Reportea.

Nuevos antecedentes y un presunto vínculo con un fallo millonario

Según estos reportajes, Simpertigue habría favorecido en dos votaciones al consorcio chileno-bielorruso CBM (Belaz-Movitec) en juicios contra Codelco, firmando finalmente un fallo que obligó a la estatal a pagar más de $1.026 millones.

La situación escaló cuando Reportea reveló que dos días después de la resolución, el ministro viajó en un crucero por Europa acompañado por Eduardo Lagos, abogado del consorcio beneficiado. Para los parlamentarios, este antecedente constituye un conflicto de interés que debe ser aclarado e investigado.

Reacciones desde el Congreso

El diputado Manouchehri calificó los hechos como parte de “un esquema escandaloso”, señalando que el viaje posterior al fallo levantaría alertas sobre la conducta del magistrado, recogió Radio Biobío.

También recordó que existirían gestiones por parte del ministro para favorecer al juez Antonio Ulloa, lo que —según dijo— refuerza la necesidad de una investigación profunda: “Chile merece una justicia limpia y sin redes de corrupción”.

Cicardini, en tanto, sostuvo que los hechos no pueden interpretarse como coincidencia: “Si un ministro se va de paseo con quienes favoreció en un fallo millonario, eso no es casualidad. Cada día aparecen antecedentes más groseros”.

La parlamentaria añadió que la denuncia ante Fiscalía busca garantizar que se indaguen posibles delitos como cohecho, soborno, tráfico de influencias y prevaricación.

“Nuestro deber es limpiar el Poder Judicial y proteger la credibilidad de nuestra justicia”, manifestó Cicardini.