Manouchehri por “chiste” de Kast sobre almuerzo con excompañeros en La Moneda: “Como humorista es un muy mal presidente”

Las declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre el almuerzo con excompañeros que sostuvo en el Palacio de La Moneda —comentadas en tono irónico durante una actividad pública— generaron una inmediata reacción desde la oposición, particularmente en el Partido Socialista.

El diputado Daniel Manouchehri cuestionó duramente los dichos del mandatario, acusando que el tono utilizado contrasta con la situación económica del país.

“Presidente bueno para el chiste como su manera de gobernar. Lo que no es un chiste para los chilenos es cómo le subieron el costo de la vida al 99% con el bencinazo para bajarle los impuestos al 1% con su ley de los superricos”, afirmó.

El parlamentario además apuntó a lo que considera problemas de gestión administrativa, agregando críticas al uso de dependencias oficiales y a la fiscalización interna del Gobierno.

“La mayoría de los chilenos está de acuerdo que el Presidente debe cumplir la ley y que La Moneda no es un fundo”, sostuvo.

Asimismo, añadió: “Y veamos si tiene otro chiste con el examen de drogas que no se han hecho los 600 funcionarios obligados a su gobierno. Kast como humorista es un muy mal presidente”.

En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini también respondió a los comentarios del Mandatario, cuestionando el tono de sus declaraciones.

“Presidente, no se haga el payaso y mejor cumpla la ley, mire que a los chilenos su ‘bencinazo’ no le ha causado ninguna gracia”, señaló.