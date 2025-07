“No es xenofobia, es sentido común”: Manouchehri defiende dichos sobre voto extranjero tras cuestionamientos de comunidad venezolana

A través de un extenso comunicado, Manouchehri respondió a los cuestionamientos que surgieron tras su intervención en el Congreso, donde expresó que “no queremos que nuestra política sea de arepa y ron, queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”, frase que fue ampliamente criticada por organizaciones de migrantes.

En medio de la controversia generada por sus declaraciones en el Congreso sobre la participación de extranjeros en elecciones nacionales, el diputado socialista Daniel Manouchehri defendió este martes su postura, asegurando que sus palabras fueron un emplazamiento político a la derecha y no un ataque a la comunidad venezolana.

¿Qué pasó?

El debate se originó durante la discusión legislativa sobre sanciones a quienes no voten en elecciones.

En ese marco, Manouchehri criticó la participación electoral de personas extranjeras sin nacionalización, utilizando frases como: “No queremos que nuestra política sea de arepa y ron; queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”.

La polémica desató una ola de reacciones.

Organizaciones de venezolanos en Chile manifestaron su rechazo categórico, acusando un “uso caricaturesco” de sus símbolos culturales y advirtiendo sobre los peligros de normalizar discursos discriminatorios.

“No es xenofobia, es sentido común”: La defensa del diputado

“Siempre he actuado guiado por convicciones, no por cálculos. Y las defiendo con coraje, aunque incomoden”, afirmó el parlamentario, luego de recibir duras críticas por señalar que no quiere una política “de arepa y ron”, en alusión a la migración venezolana.

Las expresiones fueron calificadas como “burlescas y excluyentes” por organizaciones de ciudadanos venezolanos en Chile, quienes acusaron una forma de violencia simbólica.

No obstante, a través de un comunicado, Manouchehri aseguró que su discurso fue tergiversado, y que nunca insultó al pueblo venezolano.

“Tengo un profundo respeto por los inmigrantes que vienen a trabajar, a aportar, a construir una vida con esfuerzo. Mi propia familia fue acogida por distintos países durante la dictadura. Sé lo que significa llegar con una maleta llena de esperanza”, sostuvo.

Según explicó, sus palabras apuntaban a cuestionar el intento de algunos sectores políticos de usar el voto migrante con fines electorales, y reiteró que oponerse a que ciudadanos extranjeros voten en elecciones presidenciales o parlamentarias “no es xenofobia, es sentido común”.

“El destino de Chile lo deciden los chilenos”, insistió.

“Ninguna democracia consolidada permite que extranjeros sin nacionalidad voten por el presidente. En Venezuela tampoco se dio ese derecho durante la dictadura”, agregó.

Manouchehri también hizo énfasis en el concepto de nacionalidad y pertenencia, al subrayar que el acto de votar “es una expresión de identidad y compromiso con el país”.

En ese marco, defendió su nacionalidad chilena como heredada por derecho de sangre (ius sanguinis), luego de que se pusiera en duda su origen por parte de algunos sectores.

“Entiendo que la comunidad venezolana es políticamente activa, pero quienes no han querido nacionalizarse no debieran definir el rumbo del país. Votar es un acto de pertenencia“, aseguró.

Finalmente, el diputado del PS descartó buscar confrontación, pero reafirmó su convicción: “Chile ha sido solidario. Pero también debe cuidar su soberanía democrática”.