Maniobra evitó tragedia aérea en Chiloé: DGAC investiga a avioneta que casi colisiona con avión comercial
Por CNN Chile
08.09.2025 / 10:56
El hecho se produjo en el aeródromo Mocopulli, en el que el vuelo comercial tuvo que suspender su aterrizaje.
Durante la tarde de este domingo, se produjo un complejo incidente aéreo en Chiloé, en el aeródromo de Mocopulli.
Según la información entregada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), un vuelo comercial Santiago–Mocopulli, debió frustrar su aterrizaje en el aeródromo.
¿El motivo? La circulación de una avioneta de un club aéreo de la zona que se acercó más de lo recomendado a la trayectoria del vuelo. Por este motivo, la institución anunció una investigación sobre el incidente.
Según los antecedentes revelados por Radio Biobío, se el hecho involucró al vuelo H2 193 de Sky Airline, y que iba a aterrizar cerca de las 13:45 horas.
Una de las pasajeras del avión comercial, Verónica Reyes, señaló al citado medio que -tras el hecho- el capitán del avión comunicó que “se cruzó otra avioneta y que estuvimos a punto de colisionar“.