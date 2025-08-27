Mañalich: El próximo gobierno tendrá un ‘desafío ineludible’ en salud

El exministro de Salud advirtió que más de 2,2 millones de personas esperan por atención de especialistas y 350 mil por una cirugía, y llamó a que la próxima administración priorice este tema en el presupuesto.

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, planteó que el próximo gobierno enfrentará un “desafío ineludible” en materia sanitaria: resolver el grave problema de las listas de espera que hoy afectan al sistema.

En su columna en Las Últimas Noticias, el médico señaló que actualmente existen 2,2 millones de personas esperando por atención de especialistas y más de 350 mil pacientes en lista para una cirugía. “Las prioridades del gobierno entrante no pueden eludir este tema”, sostuvo.

Mañalich recordó que la Ley de Garantías Explícitas en Salud (AUGE) permitió priorizar patologías críticas en términos de mortalidad y discapacidad, pero afirmó que hoy se requiere reforzar su financiamiento y ampliar coberturas. En particular, propuso impulsar con fuerza el Bono AUGE, para que la garantía de oportunidad se cumpla en la red pública o en centros alternativos sin dilaciones.

El exministro mencionó que las principales candidaturas ya incorporan capítulos de salud en sus programas, con propuestas como “Salud a Tiempo” o “Basta de esperar”. Sin embargo, llamó a que el futuro Presidente implemente un plan de acción durante los primeros 100 días de gestión, con apoyo del Congreso, para reducir las listas de espera.

El médico enfatizó que se debe priorizar aquellas cirugías que significan un deterioro del pronóstico si no se realizan a tiempo, especialmente las relacionadas con cáncer. Además, sostuvo que es clave aumentar el financiamiento para que las personas accedan a mejores tratamientos, señalando que la Modalidad de Cobertura Complementaria es una vía que debería potenciarse.

“No podemos seguir postergando a quienes esperan atención médica. La salud será el mayor desafío para la próxima administración”, concluyó Mañalich.