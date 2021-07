La convencional Malucha Pinto (PS) se convirtió en trending topic este miércoles debido a la intervención que realizó en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial.

En la primera sesión de dicha instancia, los convencionales aprovecharon de discutir su funcionamiento, ante lo cual la también actriz reclamó por la forma en que estaban sentados, muy diferente a cómo suelen desarrollarse las sesiones de comisiones en el Congreso, por ejemplo, donde los parlamentarios se reúnen en salas más pequeñas. y en torno a una misma mesa.

“Me parece inhumano cómo estamos sentados. Es imposible una comisión de participación en que uno no se ve, no los veo, hay que estar dándose vuelta, estamos tapados hasta aquí, es jerárquico, ustedes allá arriba. Creo que podríamos inaugurar otra manera en esta comisión de sentarnos en círculo ojalá, por lo menos, mirándonos”, dijo la convencional.

Además, hizo hincapié en la importancia del lenguaje de los insumos que emanen de la comisión: “el lenguaje jurídico es muy discriminador, tenemos que intentar que todo lo que emane de esta comisión sea en un lenguaje asequible, sencillo. Uno puede hablar de cosas muy profundas de una manera fácil y que todos y todas entendamos, nosotros y afuera”.

La coordinadora de la comisión, Lisette Vergara (Lista del Pueblo), dijo desde la testera que comparte “totalmente” lo dicho por Pinto: “vamos a tener que ver qué espacio puede cumplir, yo al menos pienso en una sala, siguiendo la lógica de que pueda ser transmitido”.

Lo anterior, especialmente considerando que “estamos hablando de participación”.