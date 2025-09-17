Mallplaza suspende servicio con empresa de seguridad tras muerte por estrangulación de hombre en La Florida

En un comunicado emitido este miércoles —el tercero desde el incidente—, Mallplaza confirmó la suspensión del contrato con Securitas y aseguró estar “evaluando acciones legales” mientras avanza la investigación del caso.

Este miércoles, la empresa Mallplaza suspendió el servicio de seguridad que prestaba Securitas Chile en su centro comercial de La Florida, en Santiago, en medio de la investigación por la muerte de un hombre de 27 años que fue reducido por guardias al interior del recinto.

La víctima, identificada con las iniciales R.M.S.C., falleció el lunes pasado tras sufrir una descompensación atribuida a su esquizofrenia.

Según la autopsia, la causa de muerte fue estrangulación.

Además, la compañía informó que ha intentado establecer contacto directo con la familia del fallecido, a quienes se les ofreció apoyo psicológico, contención y asesoría legal.

“Estamos colaborando con las autoridades y tomamos esta decisión mientras dure el proceso investigativo”, indicó la empresa.

La respuesta de Securitas Chile

En una declaración oficial, la compañía de seguridad expresó “su más profunda solidaridad y empatía con el dolor de la familia y las personas cercanas a la víctima”.

“Estamos altamente preocupados por esta situación y hemos puesto a disposición de las autoridades toda la información y antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos”, indicó la empresa, agregando que mantendrán una “actitud de permanente apoyo durante todo el curso de la investigación”.

“La seguridad y el bienestar de las personas son nuestra principal prioridad y es por ello que continuaremos trabajando activamente para que se aclare a cabalidad lo ocurrido”, concluye el comunicado.

La Fiscalía continúa recopilando antecedentes del caso. Hasta ahora, no se han informado detenidos ni responsables formalmente identificados.