El pasado viernes, un hombre falleció luego que un funcionario de Carabineros le disparara con su arma de servicio durante un control de identidad. El hecho se registró en pleno centro de Panguipulli y dejó como víctima a Francisco Martínez Romero, quien era conocido en el sector por realizar malabarismo.

Al respecto, la hermana de la víctima Rocío Caviedes conversó con CHV Noticias y aseguró que a Francisco “le gustaba conocer, caminar y no molestaba a nadie. Se mantenía solo, jamás me llamó para decirme que necesitaba dinero para vivir, porque él trabajaba con su malabarismo y artesanía”.

Por otro lado, Caviedes dijo que a su hermano “no le gustaban los teléfonos, no le gustaba nada, por eso no había renovado el carnet, lo había perdido y cuando el carabinero le pregunta por el carnet, él no lo tenía y no es que lo estuviera negando o no quisiera pasarlo, es que no lo tenía”.

Además, Rocío explicó que su hermano padecía de esquizofrenia, pero esto nunca le habría traído problemas.

En tanto, la hermana confirmó que Francisco era el tío de Anthony, el menor de edad que cayó desde el puente Pío Nono en octubre de 2020.

“Pasar por lo mismo dos veces es súper fuerte. Gracias a Dios Anthony ya está mejor, pero nadie se podía imaginar que iba a pasar dos veces lo mismo”, dijo Caviedes.

Asimismo, criticó fuertemente el actuar de la institución policial: “siento que es un mal manejo de Carabineros. No tienen protocolos, educación, no sé qué pasa”.