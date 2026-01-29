Maitencillo transformará su playa en un “recorrido mundial” con concurso de esculturas de arena

Playa El Abanico será el escenario de una creativa competencia internacional este fin de semana, animada por el influencer Ariel Osses.

Este fin de semana, los veraneantes de Maitencillo tendrán la oportunidad de viajar por el mundo sin salir de la arena. El balneario será sede de un entretenido concurso de esculturas con temática internacional, invitando a las familias y amigos a poner a prueba su creatividad en Playa El Abanico (sector norte).

La actividad se desarrollará este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero. Quienes deseen participar podrán inscribirse durante la mañana en el mismo lugar, para luego dar paso al bloque de construcción y competencia entre las 14:30 y las 18:30 horas.

Dinámica del concurso

Cada jornada contará con la participación de 10 equipos (de máximo tres integrantes cada uno). El desafío será modelar una figura representativa de uno de los más de 100 países incluidos en la temática del evento.

Para definir a los ganadores, el jurado será el propio público: la votación se realizará mediante un “aplausómetro”, premiando a la escultura que genere más entusiasmo entre los presentes.

Premios y animación

El evento será conducido por Ariel Osses, conocido rostro de la televisión juvenil y redes sociales, quien animará la jornada en terreno. Los equipos que logren las mejores esculturas podrán llevarse smartphones y accesorios tecnológicos.

El evento cuenta con el apoyo de la compañía WOM.

📍 Coordenadas del evento: