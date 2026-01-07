De la indignación a un final feliz: Pareja fue captada lanzando polluelos de gaviota desde la azotea de un edificio en Maitencillo

El caso tuvo un final feliz, ya que el trabajo del SAG permitió dar con el paradero de los dos polluelos lanzados al vacío, los que se encontraban con vida.

En las últimas, un video que muestra una pareja captada lanzando polluelos de gaviota se viralizó en redes sociales, causando la indignación de los usuarios y usuarias.

En el registro se aprecia a una mujer espantando a las aves adultas con unas varillas, mientras que el hombre toma a los polluelos —que no pueden volar— lanzándolos desde una azotea.

El hecho causó gran molestia en usuarios y organizaciones, llegando a reaccionar incluso hasta la Municipalidad de Puchuncaví, desde donde manifestaron su repudio por lo sucedido.

“Condenamos enérgicamente este tipo de acciones, que atentan contra la vida silvestre y vulneran la normativa vigente de protección animal”, señalaron en un comunicado.

También dijeron estar evaluando y gestionando las acciones legales correspondientes, con el objetivo de que lo ocurrido sea “investigado y sancionado conforme a la ley“.

Final feliz para los polluelos

Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) acudieron a constatar la denuncia “por destrucción de nidos y daño a polluelos de gaviota en el condominio” de Maitencillo, iniciando el organismo diligencias correspondientes para evaluar eventuales infracciones a la ley.

Pese a lo impactante del registro, el caso tuvo un final feliz, ya que el trabajo del SAG permitió dar con el paradero de los dos polluelos lanzados al vacío, los que se encontraban con vida y en buenas condiciones en una vivienda del sector, quedando bajo resguardo.