Maipú: Desalojan 110 familias en el Campamento “El Trébol”

Desde la Municipalidad señalaron que habrá subsidios de arriendo transitorio por 3 meses para las familias con hijos y se habilitará un albergue municipal en el Estadio Santiago Bueras.

Este martes se desarrolla el desalojo del campamento “El Trébol” en Maipú (Región Metropolitana), con el desalojo de 110 viviendas.

En el procedimiento, que se hizo en cumplimiento de una resolución judicial vigente, participó personal municipal, de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y 140 funcionarios de Carabineros.

El alcalde Tomás Vodanovic señaló: “Vamos a desalojar 110 viviendas de este sector y la idea es a marzo poder avanzar en la segunda etapa, que es el Campamento Santa Marta”.

Así, detalló que las familias que tienen niños, niñas y adolescentes “fueron apoyadas con un subsidio de arriendo transitorio por 3 meses, es decir, ellos tienen hogares temporales a tres meses que fueron ubicados y pagados por el municipio”.

Mientras que el resto de las familias que aún no encuentran una solución habitacional, se habilitará un albergue municipal en el Estadio Santiago Bueras de Maipú.

La autoridad comentó que en el sector se iniciarán “proyectos de intervención paisajista de áreas verdes para poder hermosear el sector, tenerlo despejado, evitar la retoma de este y llegar a mejora la calidad del espacio público de este entorno”.

Por su parte, el coronel Jorge Molina, jefe de la Prefectura Rinconada, afirmó que se trata de un “despliegue importante de diferentes unidades que van desde DD. HH. a equipos de intervención táctica que nos permiten brindar seguridad a todo el personal municipal y desplegados en el lugar. Es una zona compleja de trabajar por el asentamiento irregular, peligroso”.

En ese sentido, detalló que había instalaciones eléctricas irregulares, pozos sépticos y situaciones donde se requiere un despliegue policial planificado y medidas preventivas adicionales.

Según las evaluaciones preliminares, es probable que el procedimiento dure entre 4 a 5 días.