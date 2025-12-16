País maipú

Maipú: Desalojan 110 familias en el Campamento “El Trébol”

Por CNN Chile

16.12.2025 / 11:33

Desde la Municipalidad señalaron que habrá subsidios de arriendo transitorio por 3 meses para las familias con hijos y se habilitará un albergue municipal en el Estadio Santiago Bueras.

Este martes se desarrolla el desalojo del campamento “El Trébol” en Maipú (Región Metropolitana), con el desalojo de 110 viviendas.

En el procedimiento, que se hizo en cumplimiento de una resolución judicial vigente, participó personal municipal, de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y 140 funcionarios de Carabineros.

El alcalde Tomás Vodanovic señaló: “Vamos a desalojar 110 viviendas de este sector y la idea es a marzo poder avanzar en la segunda etapa, que es el Campamento Santa Marta”.

Maipú: Desalojan 110 familias en el Campamento "El Trébol"/Agencia Uno

Maipú: Desalojan 110 familias en el Campamento “El Trébol”/Agencia Uno

Así, detalló que las familias que tienen niños, niñas y adolescentes “fueron apoyadas con un subsidio de arriendo transitorio por 3 meses, es decir, ellos tienen hogares temporales a tres meses que fueron ubicados y pagados por el municipio”.

Mientras que el resto de las familias que aún no encuentran una solución habitacional, se habilitará un albergue municipal en el Estadio Santiago Bueras de Maipú.

La autoridad comentó que en el sector se iniciarán “proyectos de intervención paisajista de áreas verdes para poder hermosear el sector, tenerlo despejado, evitar la retoma de este y llegar a mejora la calidad del espacio público de este entorno”.

Maipú: Desalojan 110 familias en el Campamento "El Trébol"/Agencia Uno

Maipú: Desalojan 110 familias en el Campamento “El Trébol”/Agencia Uno

Por su parte, el coronel Jorge Molina, jefe de la Prefectura Rinconada, afirmó que se trata de un “despliegue importante de diferentes unidades que van desde DD. HH. a equipos de intervención táctica que nos permiten brindar seguridad a todo el personal municipal y desplegados en el lugar. Es una zona compleja de trabajar por el asentamiento irregular, peligroso”.

En ese sentido, detalló que había instalaciones eléctricas irregulares, pozos sépticos y situaciones donde se requiere un despliegue policial planificado y medidas preventivas adicionales.

Según las evaluaciones preliminares, es probable que el procedimiento dure entre 4 a 5 días.

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

Cultura "Fallout" sorprende a fans con estreno anticipado de su segunda temporada este diciembre
Maipú: Desalojan 110 familias en el Campamento "El Trébol"
Comisión de la Cámara Baja aprobó proyecto que regula creación y difusión de imitaciones digitales con IA
Cambio en el ecosistema de pagos chileno: Itaú Chile compra Klap por $40 mil millones
El masivo fraude de seguros de cesantía que afectó a CCU: Empresa se querelló contra 80 extrabajadores
Carter tras advertencia de Maduro a Kast: Es un "dictador de mala muerte que probablemente está viviendo sus últimas horas"