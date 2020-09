“El que generó el ambiente de violencia en Chile fue el gobierno. Salvo que alguien me diga que cuando el Presidente de la República dice que hay una guerra, eso no es violencia”. Con esas palabras, el ex subsecretario del Interior del segundo mandato de Michelle Bachelet, Mahmud Aleuy, realizó duras críticas al actual gobierno.

Además, la ex autoridad manifestó su apoyo a una eventual acusación constitucional al ministro del Interior, Víctor Pérez, respecto al paro de camioneros. “La obligación legal del ministro del Interior es mantener el orden público”, expresó.

En entrevista con El Mercurio, el ex subsecretario calificó el actual mandato como “un gobierno fallido y de marcados rasgos preadolescentes”.

“Digo fallido, porque no logra cumplir con los estándares mínimos de cumplimientos de su obligación legal de gobernar“, señaló.”Y preadolescente, porque responsabiliza permanente a otros, a gobiernos anteriores o incluso a futuros de los estropicios que comete”, agregó.

En ese sentido, declaró que, a su juicio, el gobierno “usa como recurso político principal la polarización del país y la exacerbación de la violencia”.

Además, señaló que todo se vio reflejado en el fenómeno denominado “Chilezuela”.“Esta política del terror permanente en lo económico, en lo sanitario y en lo político es muy peligrosa para el futuro del país y su convivencia”, señaló.

Bajo la misma línea, reiteró que el gobierno “usa el miedo como herramienta política”.

“Para no ir más lejos, con el 10% (de retiro de las AFP) para el gobierno era el descalabro de Chile. Se aprobó y ¿qué pasó? Todos dijeron que era un beneficio. No se puede usar la política del terror para administrar los problemas de un país”, aseveró.

En cuanto a un cambio de rumbo producto del cambio de gabinete, Aleuy señaló que “si miro lo que pasó con los camioneros, no me suena que haya un cambio de rumbo”. “Se ha avalado una forma de presión que distorsionó y extorsionó al país, y además le dio soporte policial a esa extorsión”, acusó.

Respecto al manejo político del Ejecutivo en el estallido social, indicó que la oposición no exacerbó la violencia y apuntó sus dardos contra el gobierno. “El que instaló la lógica de la guerra fue el gobierno. No puede decir que hay unos señores extranjeros que están actuando en Chile, sin probar eso. Eso es muy grave”, zanjó.

Por otro lado, en relación a la violencia registrada en el último tiempo en la región de La Araucanía, Aleuy señaló que “militarizar La Araucanía es un grave error. Los problemas sociales o políticos o de la naturaleza que sean, cuando se militarizan, se agravan”.

“En Chile hay un sistema judicial que tiene que determinar si son terroristas o no. No pueden hacerse aseveraciones declarativas. Y la presión que había para militarizar La Araucanía era de la derecha”, aseveró.

Finalmente, respaldó el actuar de la oposición, calificando a su sector como “razonable”. En materia de elecciones, señaló: “La primaria de la oposición tiene que ser entre todos aquellos que quieran derrotar a la derecha”.

“Prefiero cualquier mecanismo que nos permita tener candidatos únicos, para que la derecha no siga gobernando a partir del año 2021 o de la próxima elección”, zanjó.