La madre del joven que el pasado 2 de octubre cayó al Río Mapocho tras ser impactado por un Carabinero, entregó su testimonio realizando fuertes críticas a la institución.

En entrevista con El Mercurio, Daisy Alvear contó que su hijo no recuerda el hecho, sino que sólo cuando despertó rodeado de los rescatistas en el lecho del río.

En tanto, sobre los posibles desórdenes que habría cometido su hijo, Alvear aseveró que “si lo hizo o no, nadie tiene derecho a matarlo, porque esto es un homicidio frustrado. Nadie tiene derecho a hacerle lo que a él le hicieron”.

Bajo la misma línea, y respecto a lo declarado por Sebastián Zamora (22), donde señaló que nunca quiso empujar al adolescente, la madre aseveró que a su juicio, “sí lo quiso empujar”.

“Yo creo que lamentó porque lo dieron de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo. Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón”, expresó, agregando que “esto no fue un accidente, esto es un homicidio frustrado, los videos hablan por sí solos”.

Consultada sobre los cambios al sistema polial tras lo ocurrido, Alvear fue tajante: “deberían sacar a Carabineros y que debería quedar solo la PDI”.

“La verdad es que Carabineros perdió el respeto hace mucho tiempo. El pueblo ya no los quiere, porque uno se da cuenta de todos los engaños que hacen“, cerró.