Madre y tres hijos mueren en incendio que destruyó su vivienda en Talca

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes. Otras dos casas resultaron dañadas.

Cuatro personas murieron la madrugada de este lunes en un violento incendio registrado en calle 13 Poniente, entre 28 y 29 Sur, en la ciudad de Talca. Las víctimas son una madre y sus tres hijos, todos de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el siniestro se originó por causas que están siendo investigadas. Pese al trabajo de Bomberos y los equipos de emergencia, no fue posible salvar la vida de los ocupantes de la vivienda.

El teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca de Carabineros, indicó que “tras el control del fuego se logra constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos”.

El incendio también afectó a otras dos viviendas colindantes, cuyos daños están siendo evaluados.

Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer el origen del siniestro.