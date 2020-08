VIDEO RELACIONADO – Machi Celestino Córdova dio ultimátum al Gobierno (04:43)

Internado el Hospital Intercultural de Nueva Imperial debido a los efectos de la huelga de hambre que mantiene desde hace 102 días, y a horas de iniciar la huelga seca, el machi Celestino Córdova envió un mensaje vía audio a la comunidad mapuche, a los chilenos y a las autoridades del país.

“Debo entregarle mi último mensaje a sólo horas de iniciar la huelga seca como una forma de lograr mi descanso físico en esta tierra, pero también siendo consciente que mi vida continuará reiniciándose en la otra dimensión y la existencia de las vidas en el universo”, así comenzó el relato del machi Celestino.

Posteriormente indicó que “me he puesto a la disposición de mi pueblo nación mapuche y no mapuche para el servicio de la humanidad sin discriminación racial”.

Lee también: Emilia Nuyado y respuesta del gobierno por huelga de Celestino Córdova: “El empresariado sí puede dar ultimátum”

En esta línea, reflexión sobre la importancia de la espiritualidad en el momento de ejercer cargos públicos: “Habría suficiente sabiduría sobrenatural para resolver distintos asuntos sociales, pero como aquél gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los distintos conflictos sociales, por no estar a la altura, finalmente me matará”, declaró el machi Celestino.

Asimismo, cree que el pueblo nación mapuche y a los “no mapuche en resistencia responderán duramente y firmemente por nuestra creencia espiritual mapuche”.

Finalmente, ratificó que “por la libertad de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, por los derechos y dignidad del pueblo, por la devolución de nuestro territorio ancestral, por los recientes caídos en manos del Estado chileno, estoy dispuesto a dar la vida”.

Lee también: 5 claves para entender la huelga de hambre del machi Celestino Córdova