María Corina Machado felicita a José Antonio Kast y espera respaldo de Chile para una transición en Venezuela

La líder opositora venezolana saludó el triunfo del presidente electo de Chile y afirmó que confía en su apoyo para avanzar hacia la democracia y la reconstrucción de Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó este domingo a José Antonio Kast tras su triunfo en el balotaje presidencial en Chile, donde el candidato republicano se impuso con más del 58% de los votos.

A través de su cuenta en X, Machado valoró la jornada electoral chilena y destacó el proceso como un referente regional. “Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”, señaló.

Saludo directo al presidente electo

En su mensaje, la dirigente se dirigió de forma explícita a Kast, a quien envió “cariño y felicitaciones por la confianza que ha recibido”, junto con desearle éxito en su futuro gobierno.

Machado añadió que, desde la oposición venezolana, existe expectativa respecto del rol que podría jugar Chile en el escenario regional.

“Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”, afirmó la dirigente opositora.

El mensaje apunta al interés de sectores opositores venezolanos en sumar respaldo internacional frente a la crisis política y democrática que atraviesa el país.

Felicitaciones internacionales de otros líderes

Machado se sumó a otros líderes y autoridades que expresaron públicamente sus saludos al presidente electo de Chile tras conocerse los resultados oficiales.

Javier Milei, presidente de Argentina.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Mira el post de María Corina Machado