Macaya se abre a reponer “Yo elijo mi PC” en Presupuesto 2027: “Revisemos línea por línea”

El senador Javier Macaya (UDI) manifestó su disposición a reponer el programa “Yo elijo mi PC” durante la tramitación del Presupuesto 2027, luego de que la propuesta del Gobierno dejara sin recursos la iniciativa que entrega computadores a estudiantes.

El parlamentario, quien preside la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sostuvo este domingo en Mesa Central de Canal 13 que el futuro del programa deberá ser revisado por el Congreso una vez que comience el análisis del proyecto.

“Yo creo que es parte de cosas que se pueden revisar, mejorar. Para eso está el Congreso. De hecho, mi labor como presidente de la Comisión Mixta, en este caso, es tener una discusión”, afirmó.

Macaya señaló que ha recibido antecedentes sobre problemas relacionados con la entrega de los equipos y recordó que su propio partido ha planteado revisar la decisión del Ejecutivo.

“Yo he escuchado de deficiencias, desde el punto de vista de no entrega de computadores. Veía ayer incluso a un alcalde que ofrecía entregarlos. Significa que siempre hay maneras de resolver esto”, sostuvo.

“Mi propio partido ha señalado que este es un tema a revisar y espero que lo podamos revisar en la discusión presupuestaria”, agregó.

Consultado directamente sobre si es partidario de reponer el programa, Macaya se mostró favorable, aunque condicionó esa posibilidad a examinar previamente su funcionamiento.

“Con una buena discusión. O sea, cuando tú ves que hay 9 mil computadores que no se sabe si se entregaron o cómo se entregaron, revisemos, vamos línea por línea”, respondió.

“No conozco los detalles del presupuesto”

El senador también llamó a esperar el inicio de la revisión parlamentaria del proyecto antes de anticipar conclusiones sobre sus distintas partidas.

“Pasa que el presupuesto ni siquiera ha iniciado discusión. Ya muchos lo dan por conocido, muchos lo dan por rechazado”, sostuvo.

Macaya ejemplificó con las movilizaciones estudiantiles realizadas durante los últimos días: “Se hizo una marcha esta semana de la Confech sin siquiera saber de qué se trataba el presupuesto”.

El presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aseguró que ni siquiera él maneja todavía todos los antecedentes de la propuesta.

“Yo soy el presidente de la Comisión, converso casi a diario con la gente del Ministerio, con el ministro Quiroz, y no conozco los detalles del presupuesto”, afirmó.

Según explicó, parte de la información que conoce hasta ahora proviene de publicaciones de prensa.

“Me he enterado por el trascendido de La Tercera que habla del presupuesto de Educación, de otras cosas que he preguntado muy específicamente, pero la verdad es que no nos han entregado información”, señaló.

Macaya valoró que la discusión no se adelante únicamente a partir de partidas específicas y llamó a evitar lo que denominó “cazabobos”.

El senador explicó que con esa expresión se refiere a que la atención pública se concentre “en un programa específico que genera amplia repercusión pública” mientras pueden pasar inadvertidas otras materias que requieren ser examinadas.

Macaya destaca uso de inteligencia artificial para revisar el Presupuesto

En ese contexto, el parlamentario también destacó las posibilidades que, a su juicio, ofrece la inteligencia artificial para analizar el proyecto.

“Gracias a la bendita inteligencia artificial hoy día tú puedes revisar bien rápido”, afirmó.

Macaya señaló que estas herramientas pueden utilizarse “para eficientar el gasto público” y revisar cada uno de los programas incluidos en un proyecto que tradicionalmente comprende miles de páginas.

Respecto de “Yo elijo mi PC”, el senador aseguró que la decisión propuesta por el Ejecutivo será objeto de discusión durante la tramitación parlamentaria.

“Por lo menos a lo que a mí me corresponde, más allá de ser parlamentario oficialista, va a garantizar que vamos a revisar este aspecto en particular y empatizar”, afirmó.

“Yo creo que es un dolor que se tiene que solucionar y que lo pongo como parte de cómo comienza el proceso el próximo martes”, concluyó.