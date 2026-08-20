“A este partido le falta vieja política”: Luis Thayer renuncia al Frente Amplio tras caso de niños haitianos

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones Luis Eduardo Thayer presentó su renuncia al Frente Amplio, en medio de los cuestionamientos que enfrenta por las decisiones adoptadas durante su gestión en el denominado caso de los niños haitianos.

En un mensaje enviado a militantes de la colectividad y conocido por BioBioChile, Thayer sostuvo que atravesó prácticamente sin respaldo público del partido uno de los momentos más complejos de su trayectoria política.

“He estado públicamente solo, pagando el costo de una política derivada del ejercicio de un cargo de gobierno”, afirmó.

La renuncia fue ingresada ante el Servicio Electoral el viernes 14 de agosto, mientras que el mensaje en que explicó sus motivos fue enviado posteriormente a distintos grupos de militantes del Frente Amplio.

“No basta el apoyo en la intimidad”

Thayer reconoció haber recibido llamadas y mensajes privados de integrantes de su colectividad, pero cuestionó que esos respaldos no se tradujeran en una defensa pública.

“Se valora, pero no basta el apoyo en la intimidad, es necesaria la contención pública ante las arremetidas en contra de uno de los tuyos”, sostuvo.

El exdirector de Migraciones aseguró que había solicitado respaldo al partido y afirmó que no recibió “una defensa o un apoyo del partido que arriesgue algo”.

Según su evaluación, esa ausencia facilitó que sus adversarios políticos concentraran las críticas sobre su figura.

“Cuando uno aparece solo en el escenario es notorio”, planteó.

Las críticas por el caso de los niños haitianos

La salida de Thayer ocurre después de meses de controversia por los procedimientos utilizados durante su administración para tramitar procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos, incluidos niños, niñas y adolescentes.

En junio, la Contraloría General de la República concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones estableció excepciones a requisitos contemplados en la legislación sin contar con atribuciones para hacerlo.

Entre los antecedentes examinados se encuentra un memorándum firmado por Thayer en 2024, que permitió flexibilizar determinados requisitos documentales ante las dificultades existentes para obtener y legalizar documentos en Haití.

El exdirector ha defendido públicamente esas decisiones y sostiene que estuvieron fundamentadas en la necesidad de proteger el interés superior de los niños y el principio de unidad familiar, además de las facultades que, a su juicio, tenía como jefe del servicio.

En paralelo, diputados oficialistas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue una eventual responsabilidad penal de Thayer. La presentación no implica que exista una condena ni que se haya establecido responsabilidad penal.

Thayer cuestiona a su partido por no defenderlo: “A este partido le falta vieja política”

En su mensaje, el exfuncionario comparó la reacción del Frente Amplio con el respaldo que, según relató, recibió desde figuras de otras colectividades.

Thayer aseguró que personas vinculadas al Partido Socialista, Partido Comunista y Democracia Cristiana se comunicaron con él para ofrecerle ayuda, además de una exministra del PPD que salió públicamente en su defensa.

“Cuando un grupo oficialista te denuncia al Ministerio Público y te basurea como delincuente, y es gente del PS la que te llama para ofrecer ayuda en serio (…) y no los dirigentes de tu partido, la verdad es que no decepciona, da escalofríos”, afirmó.

También sostuvo que esperaba una reacción interna contra quienes impulsaron acciones en su contra.

“Hubiera esperado al menos una arremetida interna contra quienes, rompiendo todo código, realizaron tan miserable acción en mi contra”, señaló.

Thayer afirmó que su experiencia lo llevó a cuestionar la forma en que el Frente Amplio enfrenta las crisis que afectan a sus propios militantes.

“A veces creo que a este partido le falta vieja política, la que con todos sus ripios se para desde la fraternidad y el atrincheramiento con los suyos”, escribió.

El exdirector también acusó que dentro de la colectividad habría predominado el cálculo político frente a su situación.

“Entiendo, pero no acepto que predomine el cálculo”, señaló, antes de añadir que “no puedo aceptar que el pragmatismo supere la frontera de la lealtad”.

Thayer aseguró que su decisión tampoco está relacionada con el reciente proceso electoral interno del Frente Amplio y recalcó que formalizó su salida antes de que comenzaran esas elecciones.

“No se puede perder solo. Las derrotas en la militancia son colectivas como en las familias y los golpes se reciben juntos”, concluyó.