Luis Silva, quien resultó electo como consejero constitucional en la Región Metropolitana, se refirió en CNN Chile a la publicación de su hermano Sebastián, en la cual lo calificó como un “peligro nacional”. El militante del Partido Republicano respondió que “no tiene intenciones de referirse a ninguno de sus hermanos como un peligro nacional”.

En la conversación, Silva reconoció que la historia en Instagram de su hermano es “fruto de las diferencias que tenemos en materia política” y aclaró que su hermano “lo dice muy en serio” y que no le sorprende, ya que se lo ha dicho antes en diferentes ocasiones y tonos.

Sobre las diferencias con sus hermanos Sebastián y Valentina Silva, destacó que “es un muy buen ejemplo de cómo el pluralismo se ha vivido en mi familia” y aclaró que “no existe el ánimo de referirme a ninguno de mis hermanos como un peligro nacional. Aprovecho esta oportunidad para decirle a mi hermano que el cariño y la admiración es total”.

Cuando se le preguntó si la situación familiar le afectaba, respondió: “Duele un poco”.

#HoyEsNoticiaCNN | Luis Silva y dichos de su hermano, el cineasta Sebastián Silva: "No me sorprende, porque ya me lo ha dicho antes. Desde mi parte, no existe el ánimo de referirme a ninguno de mis hermanos como un peligro nacional"

