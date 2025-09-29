Luis Mariano Rendón dice que ministro Cordero debería salir de su cargo tras descubrimiento de Bernarda Vera con vida

Un informe de Chilevisión reveló que Vera, que figura como detenida desaparecida en el Informe Rettig, estaría viva y residiendo en Argentina. El abogado dijo que si se confirma que Cordero tuvo los antecedentes y no los puso en conocimiento, debería ser removido de su cargo "por su responsabilidad política pasada".

El abogado Luis Mariano Rendón exigió que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, debería ser removido de su actual cargo por su responsabilidad política pasada, luego de que se revelara que Bernarda Vera Contardo estaría viva.

La situación surgió tras un reportaje de Chilevisión, en el cual se señala que Silva estaría viviendo en Argentina. Bernarda Vera figura en el Informe Rettig como una de las 1469 personas que son detenidas desaparecidas.

En ese sentido, el abogado advirtió que si la autoridad supo de la situación y no la informó, debería renunciar a su cargo. Esto, considerando que Luis Cordero fue el anterior ministro de Justicia y Derechos Humanos.

“Si se confirma que el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero Vega, como ministro de justicia, tuvo antecedentes acerca de la sobrevivencia de esta persona y no los puso de inmediato en conocimiento de los tribunales, debiese ser removido de su cargo actual por su responsabilidad política pasada“, afirmó Rendón.

“Esta grave omisión lanza una sombra de duda sobre toda la labor del Estado en materia de detenidos desaparecidos, uno de los mayores dramas de Chile. Los responsables de provocar este tremendo daño, del cual sin duda algunos se aprovecharán, no pueden quedar impunes”, añadió.