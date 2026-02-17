Luego de 72 horas: Encuentran con vida a pareja antofagastina extraviada en la zona cordillerana de Atacama

La pareja fue avistada por un helicóptero de Carabineros en el sector de Lagunas Bravas.

Tras intensos días de búsqueda, la tarde de este viernes fue localizada con vida la pareja que permanecía extraviada en la zona cordillerana de la Región de Atacama.

Se trata de Valentina Lorca Herrera y Kevin Gebert, de 25 y 27, respectivamente, quienes se encontraban desaparecidos desde la tarde del pasado sábado 14 de febrero.

Según lo reportado por Carabineros, la pareja fue avistada “por el helicóptero institucional en el sector de Lagunas Bravas” caminando cerca del vehículo en el que se desplazaban.

La autoridad policial detalló que las condiciones meteorológicas impidieron el rescate vía aérea, pero ya se habría desplegado un masivo operativo terrestre.

De acuerdo con la información preliminar, el auto todoterreno con el que la pareja se desplazaba habría sufrido un desperfecto, a lo que se sumó la mala señal telefónica del lugar.

Desde Carabineros reiteraron el llamado “a quienes se internen en sectores cordilleranos a informar previamente sus rutas, verificar las condiciones climáticas y mantener sistemas de comunicación operativos, especialmente en zonas de gran altitud y baja conectividad”.