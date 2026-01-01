Los primeros bebés de 2026: Yael y Jonathan llegaron a la vida en Concepción a la medianoche
Por CNN Chile
01.01.2026 / 12:04
Hospitales de distintas regiones del país reportan los nacimientos que marcaron el inicio del nuevo año, con buenos resultados para las madres y los recién nacidos.
El primer bebé del año en Chile nació con el reloj exacto de la medianoche. Se trata de Yael Jeremías, quien llegó al mundo mediante una cesárea de urgencia a las 00:00 horas en el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, con un peso de 3.850 gramos.
Solo 33 minutos después, el mismo recinto asistencial recibió a Jonathan, marcando el segundo nacimiento del 2026 en un parto normal.
Reportes de salud positivos en todo el país
En la Región de O’Higgins, el primer nacimiento fue Franco Ignacio a las 01:27 horas en el Hospital de San Fernando. Posteriormente, a las 02:03 horas, el Hospital Las Higueras de Talcahuano registró el nacimiento de un bebé de 3.685 gramos.
Según reportó la revista Música y Noticias, en todos los casos, tanto los recién nacidos como sus madres presentan excelentes condiciones de salud. En Curicó, informes preliminares señalan un nacimiento a las 02:01, aún pendiente de confirmación oficial.