Los primeros bebés de 2026: Yael y Jonathan llegaron a la vida en Concepción a la medianoche

El primer bebé del año en Chile nació con el reloj exacto de la medianoche. Se trata de Yael Jeremías, quien llegó al mundo mediante una cesárea de urgencia a las 00:00 horas en el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, con un peso de 3.850 gramos.

Solo 33 minutos después, el mismo recinto asistencial recibió a Jonathan, marcando el segundo nacimiento del 2026 en un parto normal.

Reportes de salud positivos en todo el país

En la Región de O’Higgins, el primer nacimiento fue Franco Ignacio a las 01:27 horas en el Hospital de San Fernando. Posteriormente, a las 02:03 horas, el Hospital Las Higueras de Talcahuano registró el nacimiento de un bebé de 3.685 gramos.

Según reportó la revista Música y Noticias, en todos los casos, tanto los recién nacidos como sus madres presentan excelentes condiciones de salud. En Curicó, informes preliminares señalan un nacimiento a las 02:01, aún pendiente de confirmación oficial.