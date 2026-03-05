Los movimientos del futuro gabinete de Kast antes del cambio de mando: buscan una “auditoría total” al Gobierno de Boric

Tras la reunión entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, que terminó por sacar a flote sus diferencias, el presidente electo anunció la creación de un equipo de trabajo para realizar una "auditoría total" a la administración de Gabriel Boric.

A pocos días del cambio de mando, en el que Gabriel Boric dejará la presidencia para que José Antonio Kast asuma el próximo 11 de marzo, una serie de hechos ha tensionado las relaciones políticas, entre ellos la controversia por el proyecto de cable submarino chino.

Tras el fallido encuentro del pasado martes, el mandatario electo anunció la creación de un equipo de trabajo llamado “Fuerza de Tarea Administrativa“, el cual tendrá el objetivo de hacer una “auditoría total” al actual Gobierno de Boric, según consignó La Segunda.

El equipo estará compuesto por Alejandro Irarrázabal, jefe del Segundo Piso de José Antonio Kast, y los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior, Claudio Alvarado; y de la Segpres, José García Ruminot, quienes tendrán las funciones de coordinación, auditoría y verificación.

Irarrázabal y el resto de los secretarios de Estado, ya comenzaron a organizar el trabajo desde el martes, y buscarán verificar la situación actual de los funcionarios públicos, contratos, licitaciones, sumarios, proyectos e investigaciones en la Contraloría General de la República (CGR). Así como también, revisarán datos respecto a todos los ministerios y organismos públicos.

La “Fuerza de Tarea Administrativa” se dividirá en dos fases

Según el citado medio, la primera fase consta de una revisión inmediata de actas antes del 11 de marzo, día del cambio de mando. En específico, se revisarán las actas de traspaso entregadas por el Gobierno de Gabriel Boric en las reuniones bilaterales con los futuros ministros.

La segunda fase iniciará el 11 de marzo con una auditoría interna profunda. Ya con cada ministro en su cartera, se levantará información y tendrán acceso directo a contratos, licitaciones, sumarios y proyectos.

Respaldo del Partido Republicano

Desde el partido fundado por el presidente electo salieron a respaldar el plan de José Antonio Kast de realizar una auditoría a la gestión del presidente Gabriel Boric.

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó: “El Presidente Boric podrá tener sus propias opiniones, pero no puede tener sus propios hechos. Los hechos hablan por sí solos. Lo que vemos en este caso es el mismo patrón de siempre: se oculta información, los pillan, revelan contenidos parciales y caen en contradicciones”.

“Lo mejor es concentrarse en lo que vendrá desde el 11 de marzo y, si se requiere información sensible de alguna cartera, se les pedirá a los responsables anteriores o se les citará a darla en el Congreso”, agregó Squella al medio consignado.

De igual manera, el diputado y próximo jefe de bancada de republicanos, Benjamín Moreno, sostuvo que desde la colectividad están preparando distintos oficios de fiscalización: “Queremos saber cómo ha sido la ejecución presupuestaria, el gasto en contrataciones, cuántas personas han pasado de contrata a planta y ver eventuales amarres y artimañas usadas”.