Los imbatibles: Estos son los 39 ministros de Estado que duraron todo un periodo presidencial en el cargo

En total, según un análisis de CNN Chile, 39 ministros de Estado han permanecido todo un periodo presidencial. Tres de ellos, incluso, lograron sobrevivir 6 años en el cargo, cuando el mandato presidencial tenía dicha duración.

Este martes, el presidente electo, José Antonio Kast dará a conocer la lista de los 25 ministros que lo acompañarán desde el 11 de marzo, cuando asuma formalmente la presidencia de Chile en reemplazo de Gabriel Boric.

La designación de secretarios de Estado no ha estado exenta de dificultades. Ajustes y movimientos de última hora han marcado las negociaciones llevadas a cabo en la OPE (Oficina del Presidente Electo), para determinar las piezas que arribarán a La Moneda con Kast.

Sin embargo, y es altamente probable, que muchos de quienes sean nombrados hoy no lleguen al final del gobierno. Como todos sabemos, aspectos como contingencias, crisis políticas o movimiento de fichas, son algunas de las razones que llevan a los mandatarios a ajustar sus equipos.

Sin embargo, en la historia de Chile, desde el retorno a la democracia, existen un par de nombres que han sido “imbatibles” y han logrado sortear todo tipo de contratiempos y han permanecido en sus cargos.

En total, según un análisis de CNN Chile, 39 ministros de Estado han permanecido todo un periodo presidencial. Tres de ellos, incluso, lograron sobrevivir 6 años en el cargo, cuando el mandato presidencial tenía dicha duración.

El gobierno de Patricio Aylwin es el que más ministros “imbatibles” tuvo: Enrique Krauss Rusque, Enrique Silva Cimma, Patricio Rojas Saavedra, Alejandro Foxley Rioseco, Edgardo Boeninger Kausel, Enrique Correa Ríos, Sergio Molina Silva, Francisco Cumplido Cereceda, René Cortázar Sanz, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, Alberto Etchegaray Aubry, Luis Alvarado Constenla, Juan Agustín Figueroa, Jaime Tohá González y René Abeliuk Manasevich.

En tanto, los tres que duraron 6 años seguidos en el cargo fueron Josefina Bilbao, en el Sernam, hoy conocido como Ministerio de la Mujer, durante el gobierno de Eduardo Frei; Nicolás Eyzaguirre y Jaime Campos en Hacienda y Agricultura, respectivamente, durante la administración de Ricardo Lagos.

En tanto, en la administración Boric, hay cinco ministros que han acompañado al magallánico durante todo su periodo en La Moneda. Y que, de no mediar algún ajuste durante este mes y medio que le queda de mandato al frenteamplista, deberían terminar como “imbatibles”. Se trata de Camila Vallejos (Segegob), Carlos Montes (Vivienda), Juan Carlos Muñoz (Transporte), Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Antonia Orellana (Mujer).