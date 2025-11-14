Los detalles del testimonio que tiene Fiscalía que comprobaría que “El Cebolla” violó y asesinó a Valentina Alarcón

La declaración —entregada bajo reserva por temor a represalias— reveló el forcejeo, la agresión y posterior huida del imputado, y hoy sostiene la acusación que Fiscalía utiliza para avanzar en el caso.

El relato de un testigo protegido se ha convertido en el eje de la investigación que terminó con la detención de Robinson Saunders González, apodado “el Colombia”, acusado de violar y asesinar a Valentina Alarcón el 25 de octubre en un punto de venta de drogas en la población El Castillo de La Pintana.

El testigo que vio y escuchó lo que otros no

Según consta en la investigación, el hombre —cuya identidad permanece bajo reserva por razones de seguridad— solía realizar pequeños favores para González a cambio de dinero, consignó La Tercera.

A fines de octubre, mientras circulaba por las calles Los Alcaldes e Inés de Suárez, observó algo que luego sería clave: una mujer de cabello oscuro ingresando al domicilio donde operaba el punto de venta controlado por “el Colombia”.

El 25 de octubre, Robinson Saunders González le pidió que fuera a comprar una cerveza. Fue entonces cuando el testigo vio a la joven compartiendo drogas con el imputado. Aunque inicialmente no detectó violencia, todo cambió al regresar.

“Escuché gritos; estaban forcejeando”

Al volver, relató, escuchó gritos y un forcejeo dentro de la casa.

“Cuando volví escuché que a la mujer la estaban forcejeando y gritaba’. Por ese motivo dejé la cerveza en el suelo y vi a través de la reja lo que sucedía al interior del punto”, declaró ante la PDI.

Desde ahí vio cómo González empujaba a la mujer hacia una habitación ubicada en la parte posterior del inmueble.

El testigo aseguró que, pese a que el imputado lo amenazó y le ordenó retirarse, decidió quedarse cerca y volvió a observar minutos después. En ese momento —según su declaración— presenció la agresión sexual contra Alarcón.

El testigo sostuvo que posteriormente el imputado se escapó del inmueble.

El hallazgo del cuerpo

Días después, cuando el punto de venta ya estaba cerrado y el imputado había desaparecido, el testigo regresó para buscar un colchón. Fue entonces cuando descubrió el cuerpo de la joven en el patio del inmueble.

Por temor a represalias, decidió guardar silencio hasta que finalmente declaró ante los detectives.

“Puedo reconocer al ‘Colombia’ como quien violó y mató a la mujer”, afirmó, en un testimonio, que la fiscal Pamela Bustamante calificó como determinante para identificar al presunto agresor y avanzar en la formalización de cargos.

Fiscalía ha defendido su decisión de no imputar al testigo como cómplice.

Su rol, explicó Bustamante, fue estrictamente el de un observador que permitió reconstruir el crimen y entregar información crucial para la captura del sospechoso. Actualmente, permanece bajo protección mientras continúa la investigación.