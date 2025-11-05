Los detalles del frío llamado a Carabineros hecho por presunto autor del triple homicidio en La Reina

Formalizado por homicidios calificados en contexto de violencia intrafamiliar, Jorge Iván Ugalde, principla sospechoso, permanece en prisión preventiva mientras Fiscalía indaga un posible conflicto patrimonial como móvil del hecho.

El 18 de octubre pasado, Jorge Iván Ugalde se convirtió en el principal imputado del triple homicidio de su cuñado, Eduardo Cruz-Coke, y sus dos hijos de 17 años en La Reina.

Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Ugalde fue quien primero encontró los cuerpos y dio aviso a Carabineros, en una llamada que se convirtió en una de las piezas clave para reconstruir los hechos.

En el audio de cuatro minutos presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía, Ugalde describe con calma cómo halló a su cuñado y a los adolescentes: uno de ellos en la terraza y los otros dos en una habitación.

En su relato, que se produjo alrededor de las 19:00 horas, el imputado aclara que no había manipulado evidencia, mientras Carabineros le pedía mantener el lugar intacto hasta la llegada de los uniformados, recogió La Tercera.

Detalles del crimen

Cámaras de seguridad mostraron a Ugalde paseando a su perro por los alrededores del domicilio unas horas después del crimen.

Durante ese recorrido, llevaba consigo una bolsa de cartón, que según los investigadores contenía elementos relacionados con el homicidio. A su regreso, la bolsa ya no estaba.

El caso, que inicialmente fue investigado como un parricidio, derivó en la formalización de Ugalde por tres homicidios calificados en contexto de violencia intrafamiliar, y actualmente permanece en prisión preventiva.

La Fiscalía investiga un posible conflicto patrimonial como detonante del crimen, aunque la defensa del imputado ha rechazado esa hipótesis.