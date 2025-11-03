País carolina tohá

Los detalles de la reunión que Jeannette Jara tendrá con miembros de la exconcertación y que la reencontrará con Carolina Tohá

Por CNN Chile

03.11.2025 / 22:01

Se trata de una cita con relevantes exmiembros de la Concertación, entre los que destacan Ana Lya Uriarte, Francisco Vidal y la exministra del Interior de Gabriel Boric, Carolina Tohá. 

Un importante encuentro tendrá este martes la candidata presidencial del Socialismo Democrático y la DC, Jeannette Jara.

Se trata de una cita con relevantes exmiembros de la Concertación, entre los que destacan Ana Lya Uriarte, Francisco Vidal y la exministra del Interior de Gabriel Boric, Carolina Tohá.

“Una cita que, por supuesto, tiene un propósito demostrar el respaldo que tiene la candidata Jara respecto al mundo de la exconcertación”, dio cuenta la periodista especializada en política, Macarena Román, en la sección Dirección La Moneda de CNN Prime. 

Román agregó que el encuentro “se va a llevar a cabo en la comuna de Providencia. A las seis de la tarde está convocada esta reunión donde participará, por supuesto, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, junto a integrantes de la exconcertación”.

La cita será el rencuentro entre Jara y Tohá, tras la derrota de la militante PPD en las primarias. Y tras sus críticas a la izquierda y sus cuestionamientos en materia de seguridad.

