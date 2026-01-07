Los descargos de Jadue: Críticas al Gobierno por Venezuela y reparos a las definiciones del PC

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric por su postura frente a la situación en Venezuela y cuestionó las definiciones que ha adoptado el Partido Comunista al respaldar ciertas iniciativas en el Congreso.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a la política nacional e internacional en el marco del lanzamiento del libro Revolución Social en Chile, que presentó junto a Manuel Riesco en su domicilio, debido a la medida cautelar de arresto domiciliario que cumple.

“Llega a dar risa. Hoy día yo escuchaba una declaración de una ministra que alguna vez fue cercana, que decía que lo que había pasado en Venezuela les podía pasar a ellos, que están en el Gobierno”, señaló Jadue, en alusión a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Asimismo, planteó la siguiente interrogante: “¿Será que es tal la desconexión de esta ministra con la realidad que ha generado su gobierno, que todavía se creen revolucionarios?”.

Desde su perspectiva, la administración del Presidente Gabriel Boric no logró materializar cambios profundos.

“No entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque ni la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales, y tienen miedo. Y ahora se acordaron de que la intervención no era buena”, subrayó.

Por otro lado, se refirió al futuro de la izquierda y cuestionó las definiciones adoptadas por el Partido Comunista (PC).

“No hay una izquierda revolucionaria; hoy día no hay izquierda en este país. Ni siquiera nosotros, las y los comunistas, podemos decir que hoy tengamos un programa de izquierda”, afirmó.

Además, sostuvo que su colectividad ha apoyado iniciativas alejadas de las bases ideológicas, como la aprobación a la “militarización de La Araucanía, aprobó leyes represivas”, y concluyó: “El PC aprobó una serie de reformas que, si las hubiera presentado Piñera, no se las hubiéramos aprobado nunca”.

Mira el video completo