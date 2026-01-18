Los daños irreversibles en Punta de Parra: Estiman que al menos el 80% de la localidad fue destruida

La localidad cercana a Tomé amaneció con daños catastróficos a las viviendas.

Durante las últimas horas se decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y del Biobío a raíz de los incendios forestales que han afectado a diversas comunas de la zona durante los últimos días.

En este contexto, uno de los lugares más afectados son las cercanías de las comunas de Penco y Tomé. Una de las localidades de dicha zona, Punta de Parra, habría tenido daños casi totales por el siniestro.

#Tomé sector Punta de Parra destrucción total en gran parte de la población vecinos solicitan asistencia urgente. pic.twitter.com/bC1vdahS0k — I.C.E. Biobío (@ICEBiobio) January 18, 2026

Según información de Radio Biobío, según un balance preliminar de Bomberos y la Municipalidad de Tomé, se estima que entre un 80% y un 100% de las viviendas de Punta de Parra resultaron totalmente destruidas.

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, confirmó parte de la grave afectación al balneario turístico y también a la escuela de Punta de Parra, recinto educacional que había sido inaugurado recién en 2025.

Hasta el momento, el balance oficial de la tragedia contabiliza más de 253 casas destruidas y una superficie afectada que supera las 5.000 hectáreas.