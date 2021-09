De cara a los comicios del 21 de noviembre, que incluyen las elecciones parlamentarias y presidenciales, no todos los militantes de Renovación Nacional (RN) se han manifestado dispuestos a apoyar al candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Así lo anunció hace un tiempo el diputado Leonidas Romero, quien decidió respaldar a José Antonio Kast.

Frente a esto, el timonel de RN, Francisco Chahuán, informó este domingo que el diputado Romero será llevado al Tribunal Supremo del partido, instancia donde se solicitará su expulsión.

El presidente de RN dijo que “ningún parlamentario de RN apoyará a un candidato distinto a Sebastián Sichel” y agregó que “quien haga tal cosa deberá hacerse a un lado”.

En entrevista con Emol, Leonidas Romero aseguró que se encuentra “tranquilo”. Dijo que él pidió “libertad de acción al igual que en las primarias y me dijeron que no, y les dije que mi candidato era José Antonio Kast”.

Además, señaló que está agradecido de que lo inscribieran en la lista, aunque ahora no sabe si lo bajarán de esta. Aseguró que “si me van a expulsar del partido, es decisión de ellos”.

Consultado sobre qué pasaría si lo llegaran a expulsar de la colectividad, Romero respondió que “antes de entrar a la política era un microempresario exitoso, lo que tengo hoy es gracias a mi trabajo de ayer, antes de ser político; en la política no he adquirido nada. No me van a cortar los brazos ni me moriré de hambre, porque si no sigo en política, seguiré con mi emprendimiento”.

Romero expresó que su apoyo a Kast es porque representa “en lo que creo, en mis principios éticos y morales”: está en contra del aborto, del matrimonio igualitario, la adopción homoparental y de la eutanasia.

Finalmente, destacó que Sebastián Sichel está a favor de todo “lo que yo estoy en contra. Entonces, cómo yo voy a apoyar a una persona que está en contra de aquello. Le reconozco la franqueza de haberlo transparentado antes de la elección, porque así vamos a votar por convicciones algunos”.

En “estado de reflexión”

Posteriormente, Romero señaló a través de una declaración pública que se siente “dolido”, pero “confiado y tranquilo” con respecto a la decisión que tome el Tribunal, y que “asumirá las consecuencias con la frente en alto”.

“Hasta ahora he sido sincero y de una sola línea. He defendido y seguiré defendiendo los valores cristianos, anti aborto, pro vida, contra la corrupción y la delincuencia, los que claramente no veo reflejados en el candidato que lleva mi partido ni en el presidente de RN”, señaló.

Por último, el diputado anunció que a partir de esta jornada entra “en estado de reflexión con respecto a mi permanencia en el partido, porque mi lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, no tienen color político y es caiga quien caiga”.