Longueira se desmarca de Kast: “Yo habría apoyado candidatura de Bachelet a la ONU”

El exministro afirmó que la postulación de la exmandataria debía abordarse con una lógica de país y no desde la polarización política. Sus dichos surgen días después de que el Gobierno retirara el patrocinio chileno, mientras Brasil y México mantienen su respaldo.

El exministro de Economía Pablo Longueira marcó distancia de la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar el apoyo chileno a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU y aseguró que, si hubiera dependido de él, la habría respaldado.

De acuerdo a lo que informó La Tercera, en el marco de la conmemoración de los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán en Las Condes, el histórico dirigente de la UDI sostuvo que la postulación de Bachelet debía enfrentarse con una lógica de Estado. “Creo que hay cosas que hay que tener miradas de país, miradas de Estado”, afirmó, junto con plantear que una candidatura de una chilena a un cargo de ese nivel merecía apoyo transversal.

Longueira evitó cuestionar de forma frontal al Ejecutivo, pero dejó en claro su desacuerdo con la determinación adoptada por Cancillería. “No tengo los antecedentes, no quiero hacer una crítica a la decisión. Pero si hubiera dependido de mí, yo la hubiera respaldado”, insistió.

Sus declaraciones se producen en medio de la controversia abierta por el retiro del patrocinio oficial a la exmandataria. El Gobierno justificó esa determinación señalando que la dispersión de candidaturas latinoamericanas y diferencias con actores clave del proceso hacían inviable el éxito de la campaña de Bachelet.

Pese a ello, la expresidenta ha mantenido su disposición a seguir en carrera. México reiteró esta semana que continuará apoyándola, y este sábado el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó que Brasil también sostendrá su respaldo, destacando su trayectoria y credenciales para el cargo.