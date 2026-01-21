“Muy presidencialista”: Andrés Longton (RN) advierte riesgo de aislamiento en gabinete de Kast por falta de redes políticas

En conversación con CNN Chile Radio, el senador electo analizó el nuevo equipo del mandatario electo. Si bien valoró la experiencia privada de los 17 independientes, alertó que la falta de arraigo partidario podría dificultar el diálogo con un Congreso fragmentado. "Esa independencia te puede abstraer de lo que pasa realmente", señaló.

El diputado y senador electo de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, abordó la reciente conformación del primer gabinete del presidente electo, José Antonio Kast.

En un análisis marcado por el pragmatismo, el parlamentario describió el equipo ministerial —compuesto mayoritariamente por independientes y figuras del mundo privado— como una apuesta por un “gobierno de emergencia” enfocado en la gestión técnica, aunque advirtió sobre los riesgos políticos de prescindir de las estructuras partidarias tradicionales en la primera línea de mando.

En entrevista con CNN Chile Radio, Longton calificó la estructura del nuevo Ejecutivo como un “diseño muy presidencialista”, en el que la participación de los partidos de Chile Vamos es limitada. Según el legislador, este modelo busca replicar la eficiencia del sector privado para enfrentar la crisis de seguridad y el estancamiento económico, pero se aleja de los equilibrios políticos necesarios para la tramitación legislativa.

¿Qué dijo Andrés Longton?

Aunque Longton valoró la trayectoria profesional de los nuevos ministros, expresó su preocupación por la falta de “muñeca política” que podría derivar en un aislamiento del Ejecutivo frente a un Congreso atomizado. Comparó la situación con el primer gabinete de Sebastián Piñera en 2010, cuuando “la tecnocracia sin redes fue un arma de doble filo”.

“La falta de redes políticas y de arraigo ideológico te deja un poco abstraído de la discusión política diaria. Te puede generar un aislamiento”, explicó Longton. A su juicio también, entender las “entrañas del Congreso” es complejo para quienes vienen de fuera. “Esa independencia te puede abstraer de lo que está pasando realmente en el país”, sentenció.

Para el parlamentario, el riesgo principal radica en la dificultad de alinear a los legisladores, especialmente en un escenario de fragmentación donde abundan los díscolos.

“Los incentivos para arrancarse por la suya pueden incentivarse cuando no tienes un interlocutor al frente que consideres válido o un referente“, advirtió.

Comparación con la administración anterior

Pese a las advertencias sobre el diseño político, Longton fue enfático en diferenciar este gabinete del equipo inicial del expresidente Gabriel Boric. A juicio del representante de RN, la ventaja de los ministros de Kast radica en su experiencia ejecutiva previa, contrastando con lo que denominó una “experiencia fallida” del gobierno anterior.

“Para eso no hay espacio para venir a aprender. Recordemos la experiencia fallida con el presidente Boric… con gente que prácticamente no sabía hacer las cosas”, criticó. Según Longton, los nuevos ministros “saben funcionar con presión y bajo intensidad“, aunque reconoció que deberán adaptar esas habilidades a la burocracia estatal, cuyos tiempos son distintos a los de la empresa.

“El equilibrio es relevante”

Para mitigar el riesgo de desconexión política, Longton instó al futuro gobierno a compensar la falta de partidismo en el gabinete con nombramientos estratégicos en las subsecretarías. “El equilibrio es relevante… tiene que haber esa complicidad técnica y política necesaria para que los partidos se sientan parte de la defensa del programa“, sostuvo.

Finalmente, el senador electo destacó positivamente el nombramiento de Trinidad Steinhardt como futura ministra de Seguridad, calificándolo de “extraordinario”. “Es una persona que sabe cómo funciona el crimen organizado… va a llegar desde el día uno con la película clara“, concluyó.