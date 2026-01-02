Loncón blinda a embajadora Pakarati ante “racismo institucional” tras dichos sobre Rapa Nui: “No debiera criminalizarse”

En entrevista con CNN Chile Radio, la expresidenta de la Convención Constitucional abordó la polémica en torno a la diplomática en Nueva Zelanda. Loncón aseguró que una eventual remoción sería "una falta a la democracia" y criticó la "sobrerreacción" del mundo político ante el concepto de libre determinación.

La expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, entregó un férreo respaldo a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manuela Pakarati, tras la controversia generada por sus publicaciones en redes sociales donde abogaba por la “autodeterminación” de Rapa Nui.

En conversación con CNN Chile Radio, la académica desestimó las críticas transversales que ha recibido la diplomática y cuestionó la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentando que Pakarati se ha limitado a citar normativas internacionales vigentes suscritas por el Estado de Chile.

“No debiera criminalizarse un derecho ya reconocido a nivel internacional”, afirmó Loncón, haciendo referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Según la académica, “lo que está faltando es la debida difusión, hay mucho desconocimiento (…) creo que la gente está sobrerreaccionando“.

¿Qué dijo sobre una posible salida de la embajadora?

La polémica escaló luego de que el canciller Alberto van Klaveren señalara que la continuidad de Pakarati “está en evaluación”. Ante este escenario, Loncón fue enfática en advertir que solicitar la renuncia de la representante diplomática sería un grave error político y social.

“De ser así, yo lo lamentaría profundamente porque sería una falta a la democracia”, sostuvo, agregando que tal decisión confirmaría la existencia de un “racismo institucional” en la estructura del Estado.

“Sería un mal precedente para el próximo gobierno. No podemos retroceder, sino que tenemos que avanzar en el diálogo”, explicó Loncón. Para la académica, la figura de Pakarati no solo representa al Estado, sino también una voz indígena necesaria en la diplomacia del siglo XXI. “Si no escuchamos a los indígenas, si no estamos tomando decisiones con los indígenas, estamos ejerciendo colonialismo“, sentenció.

Loncón también aprovechó la instancia para realizar un balance crítico de la administración del presidente Gabriel Boric, señalando que, a pesar de los avances sociales, existió un vacío en materia indígena: “El gobierno no avanzó con los pueblos indígenas (…) hubo una falla y esa falla la puede tener el otro gobierno si sigue criminalizando derechos reconocidos”.

El mensaje al gobierno de José Antonio Kast

De cara al cambio de mando del próximo 11 de marzo de 2026, la expresidenta de la Convención envió un mensaje directo al gobierno electo de José Antonio Kast. Ante la preocupación por un posible recrudecimiento de la violencia en la Macrozona Sur, Loncón instó a las nuevas autoridades a no temer al diálogo político.

“Lo que el gobierno electo ha manifestado es que ellos no están pro del derecho de los pueblos indígenas, sin embargo, eso es un error”, analizó. La académica advirtió que la estrategia de “criminalizar” el discurso indígena solo aleja las posibilidades de paz.

“La convivencia de paz se construye con el diálogo (…) Si se pone en ese contexto, se está cometiendo una vulneración absoluta a los derechos ya reconocidos”, puntualizó.