Sin consulado ni información oficial: La angustia de los venezolanos en Chile tras los terremotos que ya dejan 920 muertos

(EFE) – La comunidad venezolana en Chile enfrenta los terremotos que sacudieron su país de origen sin ningún canal diplomático que les entregue información oficial sobre desaparecidos. El consulado venezolano en Santiago, ubicado en la calle Bustos del barrio Providencia, cerró sus puertas de forma indefinida el 24 de julio de 2024, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro ordenó retirar a todo el personal diplomático del país tras las acusaciones internacionales de fraude electoral.

“No hay ningún lugar oficial donde ir a buscar información. Toda la información la hemos tenido a través de familiares, de reposteos en redes, de poner fotos en Instagram”, relató a EFE Estefany González, originaria de la zona donde ocurrieron los sismos.

Centros de acopio improvisados y trámites imposibles

Ante el vacío institucional, distintos miembros de la comunidad organizaron centros de apoyo de manera independiente. Dani Araujo, funcionaria de la Municipalidad de Independencia, dedicó las últimas 72 horas a coordinar un punto de acopio municipal. Según explicó, “el Gobierno venezolano no ha tenido la capacidad de respuesta”, por lo que la organización debe surgir desde la propia comunidad.

La situación se agrava para quienes tienen el pasaporte vencido y no pueden viajar a Venezuela ni gestionar documentos. Doris Velasquez, quien habilitó un centro de acopio en su restaurante, señaló que muchos compatriotas no pueden ni siquiera enterrar a sus familiares fallecidos por falta de documentación vigente. El movimiento Comando por Venezuela solicitó formalmente un corredor humanitario para estos casos.

Posible acercamiento diplomático

En medio de la crisis, el presidente chileno José Antonio Kast conversó telefónicamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para ofrecer ayuda humanitaria y de rescate. El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, señaló que las conversaciones entre ambos países “están avanzando bien”.

Para el académico Gilberto Aranda, de la Universidad de Chile, la tragedia podría empujar a Rodríguez a reconsiderar las relaciones con el resto del continente, ya que el envío de ayuda chilena “puede ser leída de manera favorable por Caracas” y facilitar una eventual reapertura consular.